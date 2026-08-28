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Policial civil aposentado é preso após atropelar adolescente em Vila Velha

Segundo a PM, homem apresentava sinais de embriaguez e recusou teste do bafômetro; vítima, de 17 anos, foi socorrida pelo Samu

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 15:32

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

28 ago 2026 às 15:32

Um investigador da Polícia Civil aposentado, identificado como Luiz Fernando Santos de Farias, foi preso após atropelar uma adolescente de 17 anos no bairro Ibes, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o homem apresentava sinais de embriaguez, mas recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Ainda de acordo com a corporação, ele não teria acatado as ordens dos militares e afirmou ser policial civil.


A adolescente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Não há informações sobre o estado de saúde dela. No carro do policial aposentado, os militares encontraram uma arma de calibre .40 com 12 munições, que foi apreendida.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool ou outra substância psicoativa. Ele foi encaminhado à Unidade Prisional Especial para Policiais Civis. 


A reportagem tenta localizar a defesa de Luiz. O espaço segue aberto para manifestação.

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