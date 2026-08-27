Operação contra facções prende 15 e cumpre 27 mandados no Norte do ES

Quinze pessoas foram presas até o momento no Norte do Espírito Santo, durante a Operação Sentinela Norte, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (27) contra facções criminosas e crimes violentos. A ação começou em São Mateus, Linhares e Rio Bananal, onde ocorreram as prisões, e segue em outros municípios da região. Ao todo, são 27 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão.





A operação também tem diligências em Fundão, João Neiva, Ibiraçu, Aracruz, Sooretama, Jaguaré, Vila Valério, Conceição da Barra e Pedro Canário. Em Linhares, são cumpridos 17 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Em São Mateus, são seis mandados de prisão, dois de busca e apreensão e três de internação provisória. Já em Aracruz, há um mandado de prisão e sete de busca e apreensão.



Segundo o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Leonardo Malacarne, as ordens judiciais estão relacionadas a investigações de tráfico de drogas, homicídio, organização criminosa, lavagem de dinheiro, posse irregular de arma de fogo e violência doméstica.