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De tráfico a violência doméstica

Operação contra facções prende 15 e cumpre 27 mandados no Norte do ES

Ação da Polícia Civil cumpre 27 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão; diligências seguem nesta quinta-feira (27)

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 07:06

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 ago 2026 às 07:06

Quinze pessoas foram presas até o momento no Norte do Espírito Santo, durante a Operação Sentinela Norte, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (27) contra facções criminosas e crimes violentos. A ação começou em São MateusLinhares e Rio Bananalonde ocorreram as prisões, e segue em outros municípios da região. Ao todo, são 27 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão.


A operação também tem diligências em Fundão, João Neiva, Ibiraçu, Aracruz, Sooretama, Jaguaré, Vila Valério, Conceição da Barra e Pedro Canário. Em Linhares, são cumpridos 17 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Em São Mateus, são seis mandados de prisão, dois de busca e apreensão e três de internação provisória. Já em Aracruz, há um mandado de prisão e sete de busca e apreensão.


Segundo o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Leonardo Malacarne, as ordens judiciais estão relacionadas a investigações de tráfico de drogas, homicídio, organização criminosa, lavagem de dinheiro, posse irregular de arma de fogo e violência doméstica.

A operação é coordenada pela Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e busca reunir provas, identificar a cadeia de comando das organizações criminosas e contribuir para a conclusão dos inquéritos. As diligências também podem resultar em prisões em flagrante caso sejam identificados crimes durante a ação.


Participam da operação equipes das 13ª, 16ª e 18ª Delegacias Regionais, responsáveis por Aracruz, Linhares e São Mateus, respectivamente, além do apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).


As ações seguem durante a manhã e terão continuidade no período da tarde. Segundo o delegado-geral adjunto, Fabrício Dutra, somente após o encerramento da operação será possível fazer um balanço completo dos resultados.

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