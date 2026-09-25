Os 50 anos da TV Gazeta e o mercado da publicidade no ES

Cheguei ao Espírito Santo praticamente com a fundação da TV Gazeta, vivenciando 50 anos de história, memórias e desafios. A transição daquele menino que veio de Campos dos Goytacazes para o publicitário que me tornei foi um salto rápido.
Minha jornada profissional começou logo nos primeiros meses de faculdade, em 1980. Desses 50 anos de trajetória da emissora, tenho o grande orgulho de ter compartilhado 45 anos de convivência e parceria.
Mas seria impossível falar da TV Gazeta sem falar do doutor Carlos, ou simplesmente Cariê. Confesso que pouco sabia sobre ele, quando fundei a minha primeira agência de publicidade, a Direta Propaganda, até viajarmos juntos para Goiânia, para compor o júri do Prêmio Profissionais do Ano. Era minha primeira viagem para participar de um evento nacional.
Depois tivemos um convívio respeitoso e discreto até o seu falecimento em 2021. É impossível falar da TV Gazeta de hoje, sem falar do pioneirismo e até certo atrevimento do Cariê: colocar de pé uma emissora da Rede Globo de Televisão em terras capixabas. Lembro que no início, tudo era muito difícil para produzir. Nossa produção de comerciais era fortemente influenciada do Rio e do sul do país.
Para produzir conteúdos jornalísticos era preciso ter publicidade forte para sustentar os altos custos que uma televisão necessitava. E aí, acho que Cariê lembrou-se dos tempos em que ninguém acreditava na publicidade capixaba. Criou a Central de Produções, formou um time dos primeiros grandes anunciantes, como Imobiliária Canaã, Lojas Santa Terezinha, Dadalto, Coopercicle, Fokus, etc e em diversas áreas soube atrair profissionais como: Bira, Xerxes Gusmão Neto, Plínio Marchini, Heitor Nogueira, Evandro Albuquerque, Leda Faé, Maria Alice Lindenberg, Hudson, João Luiz, Oliveira, Luiza Cavalcante, Silvinho, Fernando Machado, Pikuca, e tantos outros. E, mais recentemente, capitaneado por Café Lindenberg.
Outro fato importante, que muitos não sabem e pouco foi comentado nesses últimos dias comemorativos, é que, muito antes da TV Gazeta, Cariê foi o fundador da primeira agência de propaganda do Estado, a Eldorado Publicidade, em 1965.
Agora vejam como a vida é, e a volta que ela nos dá. O negócio da publicidade no Espírito Santo surge de uma empresa do ramo imobiliário, Eldorado Melhoramentos, e que pela necessidade e demanda de trabalhos, não atendida pelo mercado da época, foi transformada em uma agência de propaganda.
A publicidade capixaba deve ao pioneirismo e ousadia de Cariê o que o mercado é hoje: uma publicidade forte com a independência jornalística. Um brinde aos 50 anos da TV Gazeta.