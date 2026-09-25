Os 50 anos da TV Gazeta e o mercado da publicidade no ES

Cheguei ao Espírito Santo praticamente com a fundação da TV Gazeta, vivenciando 50 anos de história, memórias e desafios. A transição daquele menino que veio de Campos dos Goytacazes para o publicitário que me tornei foi um salto rápido.





Minha jornada profissional começou logo nos primeiros meses de faculdade, em 1980. Desses 50 anos de trajetória da emissora, tenho o grande orgulho de ter compartilhado 45 anos de convivência e parceria.





Mas seria impossível falar da TV Gazeta sem falar do doutor Carlos, ou simplesmente Cariê. Confesso que pouco sabia sobre ele, quando fundei a minha primeira agência de publicidade, a Direta Propaganda, até viajarmos juntos para Goiânia, para compor o júri do Prêmio Profissionais do Ano. Era minha primeira viagem para participar de um evento nacional.