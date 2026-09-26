Para além do diagnóstico, existe uma mulher

Muitas mulheres que chegam ao consultório com medo. Algumas trazem um diagnóstico recém-recebido, outras chegam depois de meses de investigação, tentando entender o que está acontecendo com o próprio corpo. Há aquelas que já passaram pelo tratamento e vivem o desafio de reconstruir a rotina, os planos e a confiança no futuro.



É por conhecer tantas histórias que vejo a campanha Setembro em Flor como muito mais do que um movimento de conscientização. É um convite para que as mulheres olhem para a própria saúde com mais atenção.



A campanha chama a atenção para os tumores ginecológicos que atingem o colo do útero, o endométrio, os ovários, a vagina e a vulva. São doenças diferentes, com características, fatores de risco e formas de tratamento próprias. Mas existe algo que todas elas nos ensinam: conhecer o próprio corpo e não ignorar mudanças persistentes pode fazer diferença.