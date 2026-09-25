Médico é preso suspeito de violação sexual contra estudantes em Vila Velha

O médico Augusto Henrique dos Santos Moraes, de 63 anos, foi preso nesta quinta-feira (24) suspeito de violar sexualmente um grupo de adolescentes em uma Unidade de Saúde da Família (USF), em Vila Velha. Segundo o boletim de ocorrência, uma das estudantes, de 17 anos, relatou ter sido tocada nos seios e em outras partes do corpo durante uma consulta, enquanto as demais teriam sido alvo de comentários de cunho sexual feitos pelo mesmo profissional.





As adolescentes foram à unidade para realizar exames de aptidão física relacionados ao programa Jogos na Rede, da Secretaria de Estado da Educação (Sedu-ES). Segundo o relato da adolescente, enquanto as amigas eram atendidas por enfermeiras e compareciam ao consultório apenas para entregar o laudo, ela foi tocada de forma inapropriada nos seios e em outras partes do corpo durante o atendimento médico.





Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a mãe da jovem contou que estava em casa quando recebeu uma ligação da coordenação da escola, pedindo que comparecesse à instituição porque algo havia acontecido com a filha. Ao saber que a filha havia ido à unidade de saúde para realizar exames exigidos para a participação nos jogos escolares, a mãe questionou se as adolescentes estavam acompanhadas por algum profissional da escola, mas foi informada de que tinham ido sozinhas.





“Ele [o coordenador] disse que, acima de 12 anos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, podem escolher ir sozinhos ou acompanhados. Eu não entendi o porquê. Ele virou para mim e falou que minha filha tinha sido aliciada pelo médico. Quando eu vi minha filha, ela estava em prantos e confirmou que o médico tinha passado as mãos nos seios dela e parece que tinha falado algumas barbaridades para as outras alunas”, relatou.