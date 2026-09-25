Capixaba é presa pelo ICE após sofrer aborto espontâneo e crise de saúde mental

Durante a audiência de custódia de Iara, o advogado Jason Thomas disse a um juiz do tribunal distrital de Malden, no Estado de Massachusetts, que Lemos acionou o serviço de emergência porque estava "preocupado com o bem-estar dela", já que a noiva estava abalada por causa do aborto espontâneo e "em estado de depressão". No entanto, policiais locais foram até a casa do casal e prenderam Iara.