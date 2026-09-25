Mensagens apontam relação de proximidade entre Alcolumbre e Vorcaro

BRASÍLIA, DF - Mensagens extraídas pela Polícia Federal mostram que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), manteve uma relação de amizade com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, segundo informações publicadas pela revista Veja e confirmadas pela Folha nesta quinta-feira (24).





Na data em que foi eleito para o comando da Casa, em fevereiro de 2025, Vorcaro parabenizou Alcolumbre, chamando-o de amigo, desejando os "melhores anos" e sucesso na "empreitada". O senador, então, respondeu: "Fala meu amor! Muito obrigado por tudo, em especial pelo seu carinho e amizade fraterna! Gratidão!".





"Sou seu irmão!!! Pra vida toda!!", completou o presidente do Senado, segundo a publicação. Vorcaro retornou com corações e correspondeu às declarações de amizade: "E eu seu [irmão]. A qualquer tempo pra qualquer coisa. Nunca vou esquecer". O ex-banqueiro enviou também uma sequência com cinco emojis de coração.





A reportagem procurou, por mensagem, a assessoria de imprensa de Davi Alcolumbre nesta quinta para obter um posicionamento. Não houve resposta até a publicação desta reportagem.





Menções a Alcolumbre também aparecem em conversas de outubro de 2023 em que Vorcaro, o ex-ministro das Comunicações do governo de Jair Bolsonaro (PL) Fábio Faria e outros interlocutores falam sobre festas em um grupo nomeado "Macallan", em referência ao uísque, de acordo com as mensagens divulgadas pela Veja.





"Foda que o Davi aprendeu a falar pelo Google tradutor e pode assustar a menina", diz Faria, após o ex-banqueiro afirmar que "Aquela de 3 metros" estaria lá, em uma possível referência às mulheres que eram chamadas para suas festas. "Kkkkkk. Bonde do tigrão", respondeu Vorcaro ao ex-ministro. "Davi falou q está com dança nova", afirma ainda Faria.





O material obtido pela revista, com teor confirmado pela Folha de S.Paulo, aponta que, em 28 de março de 2024, Vorcaro enviou mensagens para Faria tratando da contratação de mulheres para um evento paralelo a um fórum para discutir o cenário jurídico no Brasil, que seria realizado em Londres, em abril. O ex-banqueiro admitiu na conversa que estava preocupado com a discrição do evento e que parte dos convidados estaria lá apenas por conta das mulheres.





"To achando que não vai dar pra fazer off la viu. To com receio. Foda que tem nego que ta indo so pra isso ne kkkk", diz Vorcaro. Faria responde: "Daquele jeito da. Fazemos pros caras e ficamos de boa. E depois vamos pra um menor. Pegar uma suíte em outro hotel. Deixa umas quatro lá". O ex-ministro completa dizendo que faria um pacto com Alcolumbre para que apenas o "careca" soubesse.





Embora o "careca" não tenha sido citado nominalmente na conversa, diálogos anteriores de Vorcaro e Faria mostram que era dessa forma que ambos se referiam ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).





Além de Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), aparece nos diálogos com Vorcaro. Uma das mensagens é de julho de 2025, quando o Banco Central vetou a venda do Master para o BRB. Na conversa, o então banqueiro diz que havia tentado contato com Alcolumbre, mas que o presidente do Senado não tinha informações sobre a negociação.





Na ocasião, Motta respondeu afirmando que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, havia combinado de ir até a casa de Alcolumbre após uma reunião.

"Galípolo ficou de ir lá para casa de Davi quando encerrasse a reunião", diz o presidente da Câmara. "Eu tava (sic) decolando quando o Davi me ligou para dizer isso", acrescentou.





As mensagens reveladas não dão mais detalhes sobre como foi a reunião entre Alcolumbre e Galípolo, e nem sobre o que o presidente do Banco Central tinha para conversar com o senador.





A reportagem também procurou, por mensagem, Fábio Faria, Hugo Motta e Gabriel Galípolo para se manifestarem, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.