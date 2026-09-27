Marinho acusa Dino de favorecer Lula e cobra reação de Fachin após decisão sobre posts

Em nota separada, o jurídico da campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão de Dino representa uma "usurpação" da competência constitucional da Justiça Eleitoral. A campanha sustenta que a representação apresentada ao TSE foi submetida à livre distribuição e que a decisão de Mendonça estava amparada nas regras eleitorais para impedir a circulação de conteúdos considerados "notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados".