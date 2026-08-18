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Abdo Filho

Porto de Vitória passa a cobrar tarifa em cima de carros importados e gera insatisfação

Na visão do empresariado, o Espírito Santo, que é a maior porta de entrada de veículos importados do Brasil, pode perder competitividade

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 03:00

Públicado em 

18 ago 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Vista aérea da operação de Vila Velha do Compexo Portuário de Vitória Divulgação/Vports

A Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória, começou a cobrar, agora em agosto, uma tarifa em cima da movimentação de carros. Em um primeiro momento, de 0,2% em cima do valor da carga. Até o final do ano, chegará aos 0,4%. A nova taxa, claro, gerou insatisfação nas tradings de comércio internacional, empresas responsáveis pela intermediação das operações. Na visão do Sindiex (Sindicato do Comércio Exportador e Importador do Espírito Santo), o Estado, que é a maior porta de entrada de veículos importados do Brasil, pode acabar perdendo competitividade.

"É um custo novo, que não estava na planilha e passou a estar. Estamos falando de algo que representa 0,2% do custo da carga e que vai chegar a 0,93%. Não é pouca coisa. Essa (a importação de carros) é uma cadeia relevante para o comércio internacional capixaba, que emprega milhares de pessoas, gera tributos e consome muito por aqui. Uma elevação de custos não é interessante, podemos acabar perdendo carga para outros portos do país. É um impacto que gera preocupação, sem dúvida", disse Sidemar Acosta, presidente do Sindiex.

De janeiro a julho de 2026, 231,3 mil carros entraram pelos portos do Espírito Santo. O valor comercializado no período ficou em US$ 4,27 bilhões. Hoje, 52% dos veículos importados entram no país pelos portos de Vitória e Vila Velha. De setembro de 2022 a julho de 2026, 750 mil veículos passaram pelo complexo.

De acordo com a Vports, a aplicação das tarifas sobre cargas movimentadas em regimes especiais, caso de automóveis, máquinas e equipamentos, tem o objetivo de promover a rotatividade das cargas e assegurar que as áreas compartilhadas do porto permaneçam disponíveis para atendimento aos diversos usuários que dependem das instalações para operar em uma estrutura multipropósito. "A cobrança das taxas está prevista e aprovada desde 2024, e foi postergada para garantir um processo de adaptação dos setores envolvidos, considerando a relevância do segmento importador para a economia capixaba. Cabe pontuar que foi estruturado um modelo de cobrança escalonado, para minimizar impactos e permitir a adaptação gradual dos usuários ao sistema. Importante ressaltar que a aplicação dessas tarifas, já praticadas em outros portos, passou por um criterioso rito de aprovação, em que a comunidade portuária foi ouvida, para posterior validação da agência reguladora (Antaq). A Vports reitera que a permanece aberta ao diálogo com os representantes do mercado, entidades setoriais e usuários do porto".

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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