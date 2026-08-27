Papo de Eleições destaca como ficou o tempo dos candidatos no horário eleitoral

Em mais uma edição do programa Papo de Eleições de 2026, realizado por A Gazeta e CBN Vitória, os colunistas Letícia Gonçalves e Vitor Vogas analisam as mais recentes movimentações do período eleitoral. O quarto episódio foi transmitido nesta quinta-feira (27) e pode ser conferido no vídeo acima.





Na conversa conduzida por Fernanda Queiroz, o destaque ficou por conta da distribuição do tempo que os candidatos terão no horário eleitoral gratuito, que começa a ser exibido nesta sexta (28), no rádio e na TV. Os colunistas também reforçaram a divulgação da primeira pesquisa eleitoral após o registro das candidaturas e o início das sabatinas na próxima segunda (31).





O programa vai ao ar na CBN toda quinta-feira até as eleições, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.



