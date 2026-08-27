A Gazeta divulga pesquisa sobre corrida para governo e Senado no ES

Entrevistadores estiveram nas ruas entre os dias 23 e 26 de agosto e realizaram 804 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.





A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.





A Rede Gazeta contratou, ao todo, sete rodadas de pesquisas eleitorais com o instituto Quaest. Duas delas já foram divulgadas, nos dias 30 de abril e 16 de julho. Além da sondagem que será publicada nesta quinta, o calendário prevê ainda mais dois levantamentos no primeiro turno e outros dois no segundo turno, se houver.





Os resultados serão divulgados em todos os veículos do grupo, com análises, comparações de séries históricas e desdobramentos em reportagens, infográficos e programas especiais.





A proposta é que o público tenha acesso a dados qualificados e metodologias transparentes, considerando que pesquisas circulam intensamente também em redes sociais.