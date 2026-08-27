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Eleições 2026

A Gazeta divulga pesquisa sobre corrida para governo e Senado no ES

Levantamento que será divulgado nesta quinta-feira (27) revelará a intenção de voto do eleitor do Espírito Santo para os dois cargos majoritários em disputa

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 09:01

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 ago 2026 às 09:01
A pouco mais de um mês para o primeiro turno das Eleições 2026, A Gazeta divulga nesta quinta-feira (27) uma nova pesquisa do Instituto Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo. O levantamento, contratado pela TV Gazeta, trará dados sobre as corridas pelo comando do governo estadual e pelas vagas no Senado


Esta é a primeira consulta à população realizada após o registro das candidaturas e início da campanha, no último dia 16. Diferentemente das duas sondagens anteriores da Quaest publicadas pela Rede Gazeta, em abril e em julho, que traziam nomes cotados para o Palácio Anchieta e o Senado, desta vez a pesquisa vai mostrar as intenções de voto para os nomes que vão, de fato, aparecer nas urnas em outubro.


O levantamento inédito apresentará ainda como está a disputa em possíveis cenários de segundo turno e os índices de rejeição de cada candidato, assim como a intenção de voto dos capixabas para a presidência da República.


CONFIRA INFORMAÇÕES COMPLETAS DE CADA CANDIDATO DO ES

Entrevistadores estiveram nas ruas entre os dias 23 e 26 de agosto e realizaram 804 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.


A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.


A Rede Gazeta contratou, ao todo, sete rodadas de pesquisas eleitorais com o instituto Quaest. Duas delas já foram divulgadas, nos dias 30 de abril e 16 de julho. Além da sondagem que será publicada nesta quinta, o calendário prevê ainda mais dois levantamentos no primeiro turno e outros dois no segundo turno, se houver.


Os resultados serão divulgados em todos os veículos do grupo, com análises, comparações de séries históricas e desdobramentos em reportagens, infográficos e programas especiais.


A proposta é que o público tenha acesso a dados qualificados e metodologias transparentes, considerando que pesquisas circulam intensamente também em redes sociais.

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