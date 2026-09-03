Política industrial também se constrói nas urnas

Chegamos a 2026 em posição favorável. Temos equilíbrio fiscal, ambiente institucional organizado, localização estratégica e cadeias produtivas consolidadas. A indústria representa 28,5% do PIB capixaba, reúne mais de 21 mil empresas e gera cerca de 280 mil empregos formais. É uma força econômica que precisa ser priorizada nas decisões sobre o futuro do Estado.





Essa discussão ganha ainda mais relevância diante da reforma tributária. A adoção gradual do princípio do destino na tributação sobre o consumo muda a lógica de competição entre os estados e reduz, ao longo do tempo, o peso de instrumentos tributários historicamente utilizados para atrair empreendimentos.





Nesse cenário, ganham importância as vantagens reais que um território oferece para quem decide produzir e investir: infraestrutura, logística, capital humano, inovação, segurança jurídica, agilidade regulatória e qualidade do ambiente de negócios.





O Espírito Santo precisa estar preparado para atrair, manter e ampliar atividades produtivas alinhadas à estratégia que queremos para o Estado. Isso significa criar condições para que empresas que já estão aqui invistam mais, fornecedores capixabas cresçam e novos empreendimentos encontrem razões para instalar aqui também etapas de maior valor agregado de suas cadeias produtivas.





Uma indústria de grande porte, por exemplo, movimenta logística, tecnologia, manutenção, engenharia, serviços especializados, educação e uma extensa rede de fornecedores.





Quanto mais preparada estiver a economia capixaba para atender a essas demandas, maior será a parcela da riqueza que permanecerá no Estado. Sem planejamento e coordenação, podemos receber grandes investimentos sem capturar todo o desenvolvimento que eles têm potencial de gerar.





É com esse olhar que a Findes produziu a Agenda da Indústria Capixaba 2026. O documento reúne 65 propostas construídas com sindicatos, câmaras setoriais, conselhos temáticos e empresas, em seis temas: capital humano, financiamento, infraestrutura, inovação, meio ambiente e tributação.





Esse esforço se soma à Agenda do Setor Produtivo, elaborada pelo Fórum de Entidades e Federações (FEF) no âmbito do Ciclo Eleitoral 2026. As duas iniciativas partem de diferentes perspectivas, mas convergem em um propósito: apresentar às futuras lideranças políticas os desafios de quem produz e caminhos para tornar o Espírito Santo mais competitivo, gerar oportunidades e sustentar seu desenvolvimento no longo prazo.





Política industrial é, em grande medida, construída no âmbito nacional. Decisões sobre tributação, comércio exterior, financiamento, energia, inovação, infraestrutura e marcos regulatórios tomadas em Brasília têm impacto direto sobre a competitividade da indústria.





Isso torna decisivas tanto a escolha de quem conduzirá o país quanto a atuação dos deputados federais e senadores que representarão o Espírito Santo no Congresso Nacional.