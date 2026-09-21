Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Luto

Filho de Cindy Crawford, Presley Gerber morre aos 27 anos nos EUA

Jovem enfrentava problemas com saúde mental e dependência química. Morte ocorreu em uma clínica de reabilitação; causa não foi divulgada
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 11:10

Presley tinha 27 anos e enfrentava problemas relacionados à saúde mental e o abuso de substâncias
Presley tinha 27 anos e enfrentava problemas relacionados à saúde mental e o abuso de substâncias @presleygerber via Instagram

Presley Gerber, filho da modelo Cindy Crawford, faleceu neste domingo, 20, aos 27 anos. A causa da morte não foi revelada, mas o Instituto Médico-Legal de Los Angeles (EUA) informou, em seu relatório, que ele morreu em uma clínica de reabilitação.

Gerber era o filho mais velho de Crawford e do empresário Rande Gerber e trabalhava como modelo - assim como a irmã, Kaia Gerber, 25.

Presley já estrelou campanhas e desfiles para marcas como Dolce & Gabbana e Calvin Klein e já participou, ao lado de sua mãe, de um comercial da Pepsi exibido durante o Super Bowl em 2018.

O modelo enfrentava problemas relacionados à saúde mental e ao abuso de substâncias desde 2019 e, em 2024, sofreu uma overdose de fentanil e chegou a ficar em coma.

Depois do ocorrido, o modelo começou a falar abertamente sobre o assunto. Em novembro passado, na sua rede social, Presley disse ter iniciado uma série chamada "segundas-feiras da saúde mental" e afirmou que "o objetivo era promover conversas reais sobre aquilo que a maioria das pessoas esconde".

No mês passado, em entrevista à Vogue, Kaia - que estrela a série Estilhaços, da Disney+ - falou sobre a trajetória do irmão, os problemas relacionados às drogas e a busca pela reabilitação. Segundo a atriz e modelo, a situação do irmão afetou todos ao seu redor.

Kaia também falou sobre a postura adotada por seus pais, Cindy e Rande, que decidiram manter a discrição sobre os problemas enfrentados pelo filho e evitaram comentar publicamente detalhes de sua trajetória. "Tentar esconder algo só faz a pessoa sentir que você tem vergonha dela", declarou.

Veja Também 

Fiuk afirma que foi deixado de fora de próprio projeto

Fiuk anuncia fim da carreira solo e retorno para banda Hori

A influenciadora NinaSecrets e o marido Guilherme Santos de Oliveira

Niina Secrets revela perda gestacional e faz desabafo: 'Dor e uma tristeza no coração'

Letícia Colin e Michel Melamed

'A vida pede adaptação', diz Letícia Colin sobre morar separada do marido após reconciliação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos internacional Luto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show
Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show
Imagem de destaque
Chá de passiflora faz bem para quê? Conheça 6 benefícios para a saúde
Eduardo Bolsonaro, ex-deputado
Ministério da Justiça demite Eduardo Bolsonaro da PF por abandono de cargo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados