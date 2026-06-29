Comunidade quilombola do ES aceita Novo Acordo do Rio Doce e vai receber R$ 430 milhões

A consulta faz parte de uma estratégia prevista na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em que ficou estabelecido que os povos indígenas e quilombolas têm direito a serem ouvidos sobre medidas administrativas, obras, empreendimentos, entre outras intervenções que possam impactar seu território e modo de vida.





“Em atenção a essa convenção, para o acordo estabelecido entre governo, mineradoras e toda a bacia do Rio Doce impactada, foi dada uma atenção especial às comunidades quilombolas”, afirma Bárbara Souza, secretária-executiva do ministério. Ela acrescenta que, além de Povoação, outros territórios em Minas Gerais e no Espírito Santo passaram pelo mesmo processo.





Bárbara explica que a comunidade precisava ser informada sobre o que era o acordo e os impactos para o território para, então, os quilombolas manifestar se aceitavam ou não os termos do documento.





“E o que significa o aceite? Significa que cada território teria um valor destinado de reparação para apoio familiar e coletivo”, reforça a secretária-executiva do MIR. A previsão é de R$ 234 milhões para projetos coletivos e outros R$ 203 milhões para apoio familiar de quase 1,6 mil domicílios quilombolas, conforme dados do Censo de 2022.





No caso de Povoação, continua Bárbara, o processo de diálogo começou em setembro de 2025 e se estendeu até abril deste ano. Foram realizadas visitas a todos os núcleos familiares, considerando que cada um tem suas próprias características e demandas.





“Nesse processo, sempre enfatizamos que se tratava de uma ação coletiva, com direito de decisão plenamente do território. E eles poderiam usar os recursos para o que fosse prioridade, como melhorar a estrutura de internet, o espaço de produção local, a casa de farinha, o que quisessem”, exemplifica.





Da mesma forma, explica Bárbara, a verba de apoio familiar poderia ser destinada por um determinado período de tempo, ou, se preferissem, ser investida em um fundo, que é mais perene.