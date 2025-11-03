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Reportagem Especial

Rio de lama e luta: a saga por direitos 10 anos após a tragédia de Mariana

Ouça a reportagem especial do jornalista Vinícius Zagoto

Publicado em 03 de Novembro de 2025 às 11:30

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 nov 2025 às 11:30
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto da Silva
Nesta semana, o maior desastre ambiental do Brasil completa 10 anos. A tragédia de Mariana, como ficou conhecido o rompimento da barragem de Fundão, ocorreu em novembro de 2015. Na ocasião, milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério atingiram o Rio Doce e chegaram até o Espírito Santo. Dez anos depois, a CBN Vitória fez uma expedição pelas cidades capixabas atingidas para mostrar como estão as pessoas impactadas e qual a situação do rio. A reportagem é de Vinicius Zagoto. Acompanhe!
ESPECIAL - VINICIUS ZAGOTO - RIO DE LUTO E LAMA - EP 01 - 10.45s - NOV 25.mp3

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