Rio de lama e luta: a saga por direitos 10 anos após a tragédia de Mariana

Nesta semana, o maior desastre ambiental do Brasil completa 10 anos. A tragédia de Mariana, como ficou conhecido o rompimento da barragem de Fundão, ocorreu em novembro de 2015. Na ocasião, milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério atingiram o Rio Doce e chegaram até o Espírito Santo. Dez anos depois, a CBN Vitória fez uma expedição pelas cidades capixabas atingidas para mostrar como estão as pessoas impactadas e qual a situação do rio. A reportagem é de Vinicius Zagoto. Acompanhe!