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Dama da TV

Fátima Bernardes usa vestido de Hebe Camargo e faz homenagem

A ação foi feita para divulgar a chegada do longa-metragem que celebra a vida de Hebe, nesta quinta-feira (26)

Publicado em 

26 set 2019 às 05:53

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 05:53

A apresentadora Fátima Bernardes, 57, encarnou Hebe Camargo no Encontro desta quarta-feira (25), com direito a figurino de ombreiras, microfone com brilho e sofá branco no palco da Globo.
A ação foi feita para divulgar a chegada do longa-metragem que celebra a vida da Dama da TV, nesta quinta-feira (26).
> Filme de Hebe Camargo: atriz Andréa Beltrão entrega últimos detalhes
Intérprete de Hebe, a atriz Andreia Beltrão, 56, foi uma das convidadas junto do cantor Xande de Pilares, 49, e de Letícia Spiller, 46. Na conversa, Fátima distribuiu muitos 'gracinha' para todos eles. Com os convidados, comentaram sobre momentos de vida e carreira da apresentadora. Cenas do longa também foram mostradas.

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