Fátima Bernardes usa vestido de Hebe Camargo e faz homenagem

A ação foi feita para divulgar a chegada do longa-metragem que celebra a vida da Dama da TV, nesta quinta-feira (26).

Intérprete de Hebe, a atriz Andreia Beltrão, 56, foi uma das convidadas junto do cantor Xande de Pilares, 49, e de Letícia Spiller, 46. Na conversa, Fátima distribuiu muitos 'gracinha' para todos eles. Com os convidados, comentaram sobre momentos de vida e carreira da apresentadora. Cenas do longa também foram mostradas.