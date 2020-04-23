PF faz primeira operação contra desvios de verbas de combate ao coronavírus

Polícia Federal Crédito: Divulgação

Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (23), a Operação Alquimia, a primeira ação que investiga desvio de recursos relacionados à Covid-19 , para apurar indícios de irregularidades na compra de livros pela Prefeitura de Aroeiras, no interior da Paraíba , com recursos do Fundo Nacional de Saúde.

A PF afirma que livros e cartilhas similares aos que foram comprados pela prefeitura estão disponíveis gratuitamente na página do Ministério da Saúde na internet. Além disso, segundo a corporação, a Controladoria Geral da União (CGU) apontou que um dos livros foi adquirido pelo município por valor cerca de 330% acima daquele comercializado na internet, o que gerou um superfaturamento de R$ 48.272,00.

Cerca de 20 policiais federais e três auditores da Controladoria Geral da União cumpriram três mandados de busca e apreensão na residência de um investigado, em uma empresa, e na prefeitura. As ordens foram expedidas pela 6ª Vara Federal de Campina Grande.

A operação tem apoio da CGU, do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público do Estado da Paraíba e do Tribunal de Contas do Estado. Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes de inexigibilidade indevida de licitação e peculato, cujas penas somadas podem chegar a 17 anos de prisão.