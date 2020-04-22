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Balanço

Operação Tiradentes: 357 pessoas foram presas durante o feriadão no ES

Na operação da Polícia Militar também foram apreendidas 55 armas de fogo e 519 munições, além de drogas e dinheiro em espécie
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 16:51

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 16:51

Operação Tiradentes 2020: itens apreendidos pela PM
Operação Tiradentes 2020: itens apreendidos pela PM Crédito: PMES/Divulgação
Polícia Militar prendeu  357 pessoas por crimes diversos no Espírito Santo durante o feriado prolongado. Dentre elas, sete eram consideradas foragidas da Justiça. Desde a sexta-feira (17) até a madrugada desta quarta-feira (22), 32.183 pessoas foram abordadas durante a Operação Tiradentes.
De acordo com o balanço da operação, divulgado na tarde desta quarta-feira (22) pela PM,  também foram retiradas de circulação 55 armas de fogo e 519 munições. Foram apreendidos ainda 2,9 quilos de maconha e 2.526 buchas da mesma droga; 3.261 pinos de cocaína; mais de 2.442 pedras de crack e 984 gramas dessa substância; além de 158 bolas de haxixe. O total de dinheiro apreendido não foi divulgado.

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A Operação Tiradentes foi encerrada na madrugada desta quarta-feira (22) e foi realizada em todo o Espírito Santo. Foram cinco dias de policiamento reforçado. Ao todo, mais de 7,8 mil policiais militares de todos os batalhões e unidades da PMES participaram da ação. 
Segundo a polícia, o objetivo é intensificar a presença policial ostensiva nas vias de acesso e de maior movimento nos municípios, e proporcionar sensação de segurança à toda a sociedade capixaba.

Operação Tiradentes 2020

As atividades de fiscalização e as ações preventivas foram reforçadas em todas as áreas dos comandos de Polícia Ostensiva Regionais da Polícia Militar, com operações de blitzen, pontos base, abordagem a pessoas, a ônibus e a táxis nos horários e locais de interesse operacional segundo as estatísticas.
As ações incluíram a fiscalização de trânsito em rodovias estaduais e vias urbanas. Durante as abordagens preventivas as equipes recuperaram 43 veículos roubados ou furtados. Também foram apreendidas 30 carteiras de habilitação e expedidos 740 Autos de Infração de Trânsito.

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Na avaliação do secretário da Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, o objetivo da operação foi cumprido com sucesso. "Mesmo que não tivéssemos nenhuma apreensão ou prisão, somente o trabalho de presença policial e ostensividade já traz uma sensação melhor para nossa população, o que é o objetivo dessas operações", disse.

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