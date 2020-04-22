Coronavírus: Viana cria canal de atendimento para denunciar aglomerações

Para evitar aglomeração de pessoas na cidade de Viana, no Espírito Santo, a prefeitura do município criou um canal de atendimento chamado disk-aglomeração. O número disponibilizado é o 27 99860-4360, o mesmo da Defesa Civil de Viana. A população pode enviar mensagens por WhatsApp ou ligar para o telefone em caso de descumprimento das regras de isolamento social.
O número deve ser acionado para denunciar casos de lojas que estão autorizadas a abrir, mas que não obedecem aos critérios de uma pessoa em cada 10 m² de área. O contato também pode ser feito em caso de festas ou confraternizações e de qualquer lugar em que não estejam sendo respeitas as orientações do Decreto do Governo do Espírito Santo.
O número pode ser acionado ainda para denunciar pessoas que devem estar em isolamento social por recomendação médica, com suspeita de contaminação, e que não estejam respeitando o isolamento.
SAIBA MAIS
- Onde denunciar? Pelo telefone 27 99860-4360
- Como faço a denúncia? Por mensagem de WhatsApp ou ligando para o número da prefeitura
- Para qual município é o serviço? apenas para a cidade de Viana
Mais informações à população - Ouvidoria de Viana
- Telefones: 0800 707 0001 / 27 2124-6706
- E-mail: [email protected]