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Disk-aglomeração

Coronavírus: Viana cria canal de atendimento para denunciar aglomerações

O número é o 27 99860-4360. A população pode enviar mensagens ou ligar em caso de descumprimento das regras de isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 15:50

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 15:50

Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Para evitar aglomeração de pessoas na cidade de Viana, no Espírito Santo, a prefeitura do município criou um canal de atendimento chamado disk-aglomeração. O número disponibilizado é o 27 99860-4360, o mesmo da Defesa Civil de Viana.  A população pode enviar mensagens por WhatsApp ou ligar para o telefone em caso de descumprimento das regras de isolamento social.
O número deve ser acionado para denunciar casos de lojas que estão autorizadas a abrir, mas que não obedecem aos critérios de uma pessoa em cada 10 m² de área. O contato também pode ser feito em caso de festas ou confraternizações e de qualquer lugar em que não estejam sendo respeitas as orientações do Decreto do Governo do Espírito Santo.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.

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O número pode ser acionado ainda para denunciar pessoas que devem estar em isolamento social por recomendação médica, com suspeita de contaminação, e que não estejam respeitando o isolamento.

SAIBA MAIS

  • Onde denunciar? Pelo telefone 27 99860-4360
  • Como faço a denúncia? Por mensagem de WhatsApp  ou ligando para o número da prefeitura
  • Para qual município é o serviço? apenas para a cidade de Viana

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