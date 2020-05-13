Após denúncias, PM prende casal com drogas, arma e munições na Serra

Polícia Militar prende casal com drogas, arma e munições em Barcelona, na Serra Crédito: Divulgação SESP

Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (PM) apreenderam drogas, arma, munições e dinheiro na noite desta última terça-feira (12), no bairro Barcelona, na Serra . A apreensão aconteceu graças a denúncias anônimas enviadas aos policiais, que realizavam patrulhamento preventivo na região. Um casal foi preso dentro da residência em que morava.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , a apreensão aconteceu quando os policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Barcelona e receberam denúncias anônimas de que na Avenida Região Sul, que corta o bairro, havia uma casa sendo utilizada como ponto de produção e distribuição de drogas, que funcionava principalmente à noite.

"Imediatamente a equipe prosseguiu ao local, onde foi recebida por um homem, que relatou desconhecer qualquer atividade ilícita no endereço, pois morava de aluguel, saía pela manhã para trabalhar e retornava somente a noite para a casa. No entanto, mesmo pelo lado de fora, os militares observaram três latas de clorofórmio, material utilizado no preparo de loló, em uma pia externa, além de cinco buchas de maconha em cima de um sofá, visto que a porta da residência estava aberta", informou a Sesp, em nota divulgada.

Após flagrarem as drogas, os policiais fizeram buscas dentro do imóvel, onde estava outro homem e uma mulher. Com eles, foi apreendido um revólver de calibre 38 com seis munições. No quarto do casal também foram localizadas 685 buchas de maconha, além de 56 munições, um jet loader (equipamento que serve para recarregamento rápido de revólveres), um pedaço de crack, três latas de clorofórmio e uma balança de precisão, além da quantia de R$ 2.879,00 em espécie.