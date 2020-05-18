Vila Velha inicia terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe

Vacina contra a gripe Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

(confira os locais no fim da matéria). Os grupos prioritários para esta fase já estão definidos. A Prefeitura de Vila Velha iniciou mais uma etapa da campanha de vacinação contra a gripe. A terceira fase começou nesta segunda-feira (18) e vai até sexta (22) em 12 postos públicos distribuídos em diferentes localidades do município. Os grupos prioritários para esta fase já estão definidos.

Além de crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade; pessoas com deficiência; gestantes e puérperas (mulheres que acabaram de dar à luz) até 45 dias, agora também é a vez de professores públicos e privados no efetivo exercício de magistério, e adultos de 55 a 59 anos de idade.

PROFESSORES EM SALA DE AULA

Sobre os professores, a prefeitura ressalta que só terão direito à vacina os professores que comprovarem o efetivo exercício por meio de uma declaração da escola, que pode ser obtida de forma virtual pela internet. Profissionais aposentados, licenciados ou em função fora da sala de aula não serão vacinados. Profissionais de educação aposentados, licenciados ou em função fora da sala de aula não serão vacinados, conforme protocolo do Ministério da Saúde, informou em publicação no site.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Sobre as pessoas com deficiência, a administração municipal informa que de acordo com critérios do Ministério da Saúde, o grupo prioritário denominado pessoa com deficiência contempla as seguintes condições: deficiência física, auditiva, visual, intelectual/mental e múltipla, e recomenda que, no ato da vacinação, seja feita a apresentação de documentos de identificação deste grupo, como laudos ou declarações médicas, comprovação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento de aposentadoria da pessoa com deficiência.

A prefeitura também ressalta que seja apresentado o cartão de vacinação das crianças no ato da vacina. Idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde que não conseguiram se vacinar durante as primeiras fases podem procurar os postos para terem acesso à imunização.

Confira os locais e horários de vacinação no município, dos dias 18 a 22/05: