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Até sexta-feira (22)

Vila Velha inicia terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe

Veja a lista de locais onde de se vacinar na cidade e o público-alvo contemplado nesta etapa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 12:28

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 12:28

Vacina contra a gripe
Vacina contra a gripe Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde
A Prefeitura de Vila Velha iniciou mais uma etapa da campanha de vacinação contra a gripe. A terceira fase começou nesta segunda-feira (18) e vai até sexta (22) em 12 postos públicos distribuídos em diferentes localidades do município (confira os locais no fim da matéria). Os grupos prioritários para esta fase já estão definidos.
Além de crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade; pessoas com deficiência; gestantes e puérperas (mulheres que acabaram de dar à luz) até 45 dias, agora também é a vez de professores públicos e privados no efetivo exercício de magistério, e adultos de 55 a 59 anos de idade.

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PROFESSORES EM SALA DE AULA

Sobre os professores, a prefeitura ressalta que só terão direito à vacina os professores que comprovarem o efetivo exercício por meio de uma declaração da escola, que pode ser obtida de forma virtual pela internet. Profissionais aposentados, licenciados ou em função fora da sala de aula não serão vacinados. Profissionais de educação aposentados, licenciados ou em função fora da sala de aula não serão vacinados, conforme protocolo do Ministério da Saúde, informou em publicação no site.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Sobre as pessoas com deficiência, a administração municipal informa que de acordo com critérios do Ministério da Saúde, o grupo prioritário denominado pessoa com deficiência contempla as seguintes condições: deficiência física, auditiva, visual, intelectual/mental e múltipla, e recomenda que, no ato da vacinação, seja feita a apresentação de documentos de identificação deste grupo, como laudos ou declarações médicas, comprovação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento de aposentadoria da pessoa com deficiência.
A prefeitura também ressalta que seja apresentado o cartão de vacinação das crianças no ato da vacina. Idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde que não conseguiram se vacinar durante as primeiras fases podem procurar os postos para terem acesso à imunização.
Confira os locais e horários de vacinação no município, dos dias 18 a 22/05:
  • Drive-thru Boulevard - Itaparica: a partir de 8h para atendimento de até 1.000 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 15h.
  • Drive-thru Parque da Prainha - Prainha: a partir de 8h para atendimento de até 1.000 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 15h.
  • Cemas - Olaria: a partir de 8h para atendimento de até 600 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 15h.
  • Ginásio Tartarugão - Cocal / a partir de 8h para atendimento de até 500 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 11h.
  • Ibes  Escola Rosa Helena Frota Tristão: a partir de 8h para atendimento de até 300 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 11h.
  • Vila Nova  Centro Comunitário: a partir de 8h para atendimento de até 300 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 11h.
  • Paul  UMEF Graciano Neves: a partir de 8h para atendimento de até 300 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 11h.
  • Santa Rita  UMEF  Leonel Brizola: a partir de 8h para atendimento de até 300 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 11h.
  • Cobilândia  UMEF Paulo Maris Guia: a partir de 8h para atendimento de até 300 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 11h.
  • São Torquato  Quadra de Esporte de São Torquato:  a partir de 8h para atendimento de até 300 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 11h.
  • Barramares  UMEF Dijayro Gonçalves Lima: a partir de 8h para atendimento de até 300 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 11h.
  • Ulisses Guimarães  UMEF Deolindo Perin: a partir de 8h para atendimento de até 300 pessoas até a última dose de vacina, com limite de horário até 11h.

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