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Coronavírus

Vila Velha possui 1.372 casos confirmados e 48 mortes por Covid-19

Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde, na tarde deste domingo (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 18:55

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 18:55

Arte covid-19 para capa do site
Vila Velha possui 1.372 casos confirmados de Covid-19 Crédito: Divulgação
O município de Vila Velha possui 1.372 casos confirmados e 48 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde, na tarde deste domingo (17). A cidade lidera em número de infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo.
Os bairros com maior número de casos são: Praia da Costa, com 173 casos; Itapuã, com 123 casos; Praia de Itaparica, com 79 registros, e Coqueiral de Itaparica, com 55.
Já os bairros com maior número de mortes são: Glória com quatro registros, São Torquato, também com quatro registros, e Cidade da Barra com três mortes por Covid-19.
Os dados do Painel Covid-19 são divulgados diariamente. Em todo o Estado, foram registrados 170 novos casos e sete mortes nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Estado já soma 6.744 casos e 285 óbitos por Covid-19.

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