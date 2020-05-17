Cachoeiro de Itapemirim confirma três mortes por coronavírus

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registrou mais duas mortes por conta do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os casos foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde deste domingo (17). A primeira morte aconteceu neste sábado (16).
Segundo a prefeitura, as pessoas que morreram neste domingo são dois idosos. Um deles de 65 anos, morador da localidade de Monte Líbano. Ele sofria de hipertensão, diabetes e estava hospitalizado na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Já a segunda pessoa era uma idosa de 81 anos, que residia no distrito de Córrego dos Monos. Tinha doença pulmonar crônica e doença cardiovascular. Ela estava internada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
O município também teve aumento de oito novos casos positivos, segundo a Sesa, chegando a 80 pessoas infectadas pela Covid-19. Deste total, 22 estão curadas da doença.