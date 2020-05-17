Cachoeiro de Itapemirim confirma três mortes por coronavírus

Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista noturna do Rio Itapemirim Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação

Segundo a prefeitura, as pessoas que morreram neste domingo são dois idosos. Um deles de 65 anos, morador da localidade de Monte Líbano. Ele sofria de hipertensão, diabetes e estava hospitalizado na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Já a segunda pessoa era uma idosa de 81 anos, que residia no distrito de Córrego dos Monos. Tinha doença pulmonar crônica e doença cardiovascular. Ela estava internada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.