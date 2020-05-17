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Sul do ES

Cachoeiro de Itapemirim confirma primeira morte pelo novo coronavírus

Vítima estava internada na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, unidade de referencia na região para tratamento da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 14:43

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 14:43

Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, confirmou a primeira morte na cidade em decorrência do novo coronavírus. O paciente, de 59 anos, estava internado na Santa Casa de Cachoeiro.
A divulgação da morte ocorreu na noite deste sábado (16). Segundo informações da prefeitura, o homem tinha diabetes, hipertensão e insuficiência venosa crônica. Ele morava no bairro Waldir Furtado Amorim.

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Cachoeiro também registrou neste sábado (16) oito novos casos da doença, segundo o Painel Covid-19, do Governo do Estado. Até o início da tarde deste domingo (17), são 72 casos de coronavírus. Destes, 22 estão curados. O Sul do Estado chegou a 14 mortes pela doença.

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