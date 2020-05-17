Cachoeiro de Itapemirim confirma primeira morte pelo novo coronavírus

A divulgação da morte ocorreu na noite deste sábado (16). Segundo informações da prefeitura, o homem tinha diabetes, hipertensão e insuficiência venosa crônica. Ele morava no bairro Waldir Furtado Amorim.

Cachoeiro também registrou neste sábado (16) oito novos casos da doença, segundo o Painel Covid-19, do Governo do Estado. Até o início da tarde deste domingo (17), são 72 casos de coronavírus. Destes, 22 estão curados. O Sul do Estado chegou a 14 mortes pela doença.