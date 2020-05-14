Cachoeiro lava espaços públicos com produto desinfetante Crédito: Márcia Leal/PMCI

Your browser does not support the audio element. Cachoeiro paralisa desinfecção de ruas por falta de material

A higienização com hipoclorito de sódio, a popular água sanitária, em espaços públicos e vias de acesso aos hospitais de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, está paralisada. A ação, que vinha sendo realizada durante a noite, quando o movimento de pessoas geralmente é menor, parou há alguns dias por falta de material. A limpeza é uma medida auxiliar de combate ao novo coronavírus

trabalho começou no final do mês de março e era realizado pela vigilância ambiental de Cachoeiro também nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pontos de ônibus da cidade. Mas, há alguns dias essa higienização parou de ser feita.

Segundo especialistas, as gotículas de saliva liberadas por uma pessoa infectada podem ficar suspensas de 30 minutos a 3 horas, o suficiente para contaminar outra pessoa. Por isso, a importância de manter o distanciamento e a higienização de objetos e ambientes.

Cachoeiro de Itapemirim tem, até a tarde desta quinta-feira (14), 41 casos confirmados e 18 curados. O município tem risco baixo para a transmissão da doença, segundo o mapa de gestão de risco do governo do Estado.

Mesmo com o banco do ponto de ônibus vazio, muitos preferem esperar o veículo em pé, para evitar algum tipo de contaminação. O quanto a gente puder evitar de contato nas superfícies é melhor contra o vírus. Prefiro não encostar em nada, comentou o caixa, Daniel dos Santos.