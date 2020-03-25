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Combate ao coronavírus

Cachoeiro faz desinfecção de pontos de ônibus e outros espaços públicos

No primeiro dia da ação, serviço foi feito em pontos de ônibus, no Centro de Saúde Paulo Pereira (PPG), no Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci), no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) e na Santa Casa de Misericórdia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 14:02

Publicado em 25 de Março de 2020 às 14:02

Cachoeiro lava espaços públicos com produto desinfetante
Cachoeiro lava espaços públicos com produto desinfetante Crédito: Márcia Leal/PMCI
Começou na noite desta terça-feira (24) a higienização de espaços públicos e unidades de saúde de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A prefeitura está utilizando hipoclorito de sódio, que é desinfetante não tóxico, para eliminar microrganismos e ajudar no combate à disseminação do novo coronavírus, a Covid-19.
No primeiro dia da ação, serviço foi feito em pontos de ônibus mais movimentados, no Centro de Saúde Paulo Pereira (PPG), no Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci), no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) e no Hospital Santa Casa de Misericórdia.
Cachoeiro lava espaços públicos com produto desinfetante
Cachoeiro lava espaços públicos com produto desinfetante Crédito: Márcia Leal/PMCI
O prefeito Victor Coelho gravou um vídeo explicando que a limpeza será feita no período noturno e afirmando que a medida já é realizada em outros lugares do país. Muitas cidades do Brasil e do mundo estão utilizando o hipoclorito de sódio como uma medida auxiliar de combate ao novo coronavírus. A população pode ficar despreocupada, não há perigo de intoxicação. Estamos utilizando essa estratégia em locais mais movimentados e nos pontos de atendimento hospitalar, áreas mais frequentadas por pessoas com doenças e infecções, explica o prefeito Victor Coelho.
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, o hipoclorito de sódio é um produto permitido e recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo classificado na categoria de água sanitária. No município, a Vigilância Ambiental faz uso e distribuição do produto, sobretudo, em situações de calamidade pública, quando necessário.

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