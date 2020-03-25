Cachoeiro faz desinfecção de pontos de ônibus e outros espaços públicos

No primeiro dia da ação, serviço foi feito em pontos de ônibus mais movimentados, no Centro de Saúde Paulo Pereira (PPG), no Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci), no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) e no Hospital Santa Casa de Misericórdia.

O prefeito Victor Coelho gravou um vídeo explicando que a limpeza será feita no período noturno e afirmando que a medida já é realizada em outros lugares do país. Muitas cidades do Brasil e do mundo estão utilizando o hipoclorito de sódio como uma medida auxiliar de combate ao novo coronavírus. A população pode ficar despreocupada, não há perigo de intoxicação. Estamos utilizando essa estratégia em locais mais movimentados e nos pontos de atendimento hospitalar, áreas mais frequentadas por pessoas com doenças e infecções, explica o prefeito Victor Coelho.