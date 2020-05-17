Coronavírus: Grande Vitória tem 82, 59% dos leitos de UTI ocupados

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados apenas a pacientes com Covid-19 na Grande Vitória chegou a 82,59% neste domingo (17). O percentual é o maior do Estado na comparação com outras regiões capixabas. Na Região Metropolitana, dos 293 leitos de terapia intensiva, 242 já estão ocupados. As informações constam no Painel Covid-19, da Secretaria de Saúde (Sesa)

Já os leitos de enfermaria estão com ocupação de 54,21%  161 ocupados dos 297 disponíveis.

Questionado se o comércio poderia ser fechado já esta semana, uma vez que na Grande Vitória a barreira dos 80% já foi ultrapassada, a assessoria de imprensa do governador informou que "não será fechado, pois a oferta de leitos será ampliada ainda nesta semana".

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por nota, que trabalha para promover a ampliação na oferta de leitos por meio da aquisição de ventiladores e a contratualização com a iniciativa privada e filantrópica. Para os próximos dias, a Sesa pretende ampliar 27 leitos no Hospital Dr. Jayme Santos Neves e 64 leitos na rede privada.

Novas contratualizações estão previstas para esta semana e a Sesa prevê que, até julho, o Estado tenha mais de mil leitos para atendimento específico aos casos da Covid-19.

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