Coronavírus: Grande Vitória tem 82, 59% dos leitos de UTI ocupados

A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados apenas a pacientes com Covid-19 na Grande Vitória chegou a 82,59% neste domingo (17). O percentual é o maior do Estado na comparação com outras regiões capixabas. Na Região Metropolitana, dos 293 leitos de terapia intensiva, 242 já estão ocupados. As informações constam no Painel Covid-19, da Secretaria de Saúde (Sesa).
Já os leitos de enfermaria estão com ocupação de 54,21% 161 ocupados dos 297 disponíveis.
Considerando todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação das UTIs está em 78,22% 316 ocupados dos 404 disponíveis. O governador Renato Casagrande (PSB) já afirmou que o comércio pode voltar a ser fechado na Grande Vitória e municípios de alto risco caso a taxa de ocupação dos leitos para pacientes com o novo coronavírus ultrapassar os 80%. Atualmente, os estabelecimentos têm funcionado em sistema de rodízio, alguns em dias ímpares do calendário, outros em dias pares.
Questionado se o comércio poderia ser fechado já esta semana, uma vez que na Grande Vitória a barreira dos 80% já foi ultrapassada, a assessoria de imprensa do governador informou que "não será fechado, pois a oferta de leitos será ampliada ainda nesta semana".
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por nota, que trabalha para promover a ampliação na oferta de leitos por meio da aquisição de ventiladores e a contratualização com a iniciativa privada e filantrópica. Para os próximos dias, a Sesa pretende ampliar 27 leitos no Hospital Dr. Jayme Santos Neves e 64 leitos na rede privada.
Novas contratualizações estão previstas para esta semana e a Sesa prevê que, até julho, o Estado tenha mais de mil leitos para atendimento específico aos casos da Covid-19.
REGIÃO SUL
A Região Sul capixaba está com uma taxa semelhante à da Região Metropolitana, chegando a 77,27% de ocupação dos leitos de UTI. Já a região Norte é a que tem a menor taxa de ocupação de UTIs. Das 20 que foram disponibilizadas, 8 estão ocupadas (40%). Logo depois aparece a região Central, com 60% de ocupação.