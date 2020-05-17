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Covid-19

Coronavírus: Grande Vitória tem 82, 59% dos leitos de UTI ocupados

Governo do Espírito Santo diz que, mesmo assim, comércio seguirá funcionando em regime de rodízio, pois novos leitos serão disponibilizados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 18:13

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 18:13

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados apenas a pacientes com Covid-19 na Grande Vitória chegou a 82,59% neste domingo (17). O percentual é o maior do Estado na comparação com outras regiões capixabas. Na Região Metropolitana, dos 293 leitos de terapia intensiva, 242 já estão ocupados. As informações constam no Painel Covid-19, da Secretaria de Saúde (Sesa).
Já os leitos de enfermaria estão com ocupação de 54,21%  161 ocupados dos 297 disponíveis.
Considerando todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação das UTIs está em 78,22%  316 ocupados dos 404 disponíveis. O governador Renato Casagrande (PSB) já afirmou que o comércio pode voltar a ser fechado na Grande Vitória e municípios de alto risco caso a taxa de ocupação dos leitos para pacientes com o novo coronavírus ultrapassar os 80%. Atualmente, os estabelecimentos têm funcionado em sistema de rodízio, alguns em dias ímpares do calendário, outros em dias pares.
Questionado se o comércio poderia ser fechado já esta semana, uma vez que na Grande Vitória a barreira dos 80% já foi ultrapassada, a assessoria de imprensa do governador informou que "não será fechado, pois a oferta de leitos será ampliada ainda nesta semana".

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A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por nota, que trabalha para promover a ampliação na oferta de leitos por meio da aquisição de ventiladores e a contratualização com a iniciativa privada e filantrópica. Para os próximos dias, a Sesa pretende ampliar 27 leitos no Hospital Dr. Jayme Santos Neves e 64 leitos na rede privada.
Novas contratualizações estão previstas para esta semana e a Sesa prevê que, até julho, o Estado tenha mais de mil leitos para atendimento específico aos casos da Covid-19.

REGIÃO SUL 

A Região Sul capixaba está com uma taxa semelhante à da Região Metropolitana, chegando a 77,27% de ocupação dos leitos de UTI. Já a região Norte é a que tem a menor taxa de ocupação de UTIs. Das 20 que foram disponibilizadas, 8 estão ocupadas (40%). Logo depois aparece a região Central, com 60% de ocupação.

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