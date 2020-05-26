Mulher reage a assalto e acaba esfaqueada por bandido em Vila Velha

Uma mulher foi esfaqueada por se recusar a entregar o celular para um assaltante, em Vila Velha, quando seguia de casa para o ponto de ônibus, de onde seguiria para o trabalho. O crime ocorreu no bairro Barramares, na manhã desta terça-feira (26).
Ferida na região do pescoço, a mulher conseguiu voltar correndo para casa e pediu socorro aos familiares, que a levaram para o Pronto Atendimento da Glória, na mesma cidade.
Antes, ela chegou a entregar a bolsa ao criminoso, mas se recusou a ceder o aparelho telefônico. Na sequência, o homem a esfaqueou e fugiu com os pertences da vítima.
A Polícia Militar confirmou a tentativa de latrocínio roubo seguido de morte e informou que a vítima foi conduzida ao PA municipal.