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Violência

Mulher reage a assalto e acaba esfaqueada por bandido em Vila Velha

Vítima saía de casa e caminhava em direção ao ponto de ônibus, no bairro Barramares, quando foi abordada. Criminoso exigiu a bolsa e o aparelho, mas ela se recusou a ceder o celular e foi esfaqueada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 11:22

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:22

PA da Glória, onde a criança foi levada
A mulher foi socorrida pelos próprios familiares e levada para o PA da Glória Crédito: Leandro Tedesco
Uma mulher foi esfaqueada por se recusar a entregar o celular para um assaltante, em Vila Velha, quando seguia de casa para o ponto de ônibus, de onde seguiria para o trabalho. O crime ocorreu no bairro Barramares, na manhã desta terça-feira (26).
Ferida na região do pescoço, a mulher conseguiu voltar correndo para casa e pediu socorro aos familiares, que a levaram para o Pronto Atendimento da Glória, na mesma cidade.

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Antes, ela chegou a entregar a bolsa ao criminoso, mas se recusou a ceder o aparelho telefônico. Na sequência, o homem a esfaqueou e fugiu com os pertences da vítima.
A Polícia Militar confirmou a tentativa de latrocínio  roubo seguido de morte  e informou que a vítima foi conduzida ao PA municipal.

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