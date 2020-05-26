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Nova Palestina

Jovem é baleado enquanto dormia dentro de casa em Vitória

Em entrevista à TV Gazeta, a mãe do rapaz de 20 anos contou que o estado de saúde do filho é grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 08:34

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 08:34

Vitória - ES - O Coronavírus e a periferia. Bairro Nova Palestina, região da Grande São Pedro.
A tentativa de homicídio ocorreu no bairro Nova palestina, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um jovem de 20 anos foi baleado no bairro Nova Palestina, na região da Grande São Pedro, em Vitória, no começo da manhã desta terça-feira (26). Familiares da vítima disseram que o rapaz estava dormindo quando homens atiraram pela janela, que estava aberta.

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Ferido, o jovem foi levado por policiais para o Pronto Atendimento de São Pedro. A mãe do rapaz ferido acredita que os autores dos disparos sejam traficantes de outro bairro, por conta da disputa pelo controle do tráfico na região.
Em entrevista à TV Gazeta, segundo a mãe do homem baleado, o estado do filho é grave.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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