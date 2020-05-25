Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Santa Leopoldina

Três pessoas ficam ilhadas em cima de pedra no rio Santa Maria, no ES

Uma equipe dos bombeiros de Santa Leopoldina se dirigiu ao local, bem como o chefe de Operações e Mergulho. Vítimas foram resgatadas no início da noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 20:00

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 20:00

Momento do resgate das vítimas no Rio Santa Maria
Momento do resgate das vítimas no Rio Santa Maria Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros Militar divulgou, no início da noite desta segunda-feira (25), por meio de uma publicação nas redes sociais, que três mulheres ficaram presas em cima de uma pedra no meio do rio Santa Maria, próximo à Cachoeira da Fumaça, na região do Funil, no município de Santa Leopoldina, na região Serrana do Estado. Por volta das 18h30, o órgão informou que as vítimas foram resgatadas.
De acordo com o órgão, uma equipe dos bombeiros de Santa Leopoldina se dirigiu ao local, bem como o chefe de Operações e Mergulho. Também foi feito contato com o Notaer, mas, em virtude do horário, não foi possível obter o apoio.

Veja Também

Bombeiros tentam localizar vestígios de vítima esquartejada em Guaçuí

Pescadores que desapareceram no mar de Vila Velha são encontrados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados