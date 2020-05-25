Três pessoas ficam ilhadas em cima de pedra no rio Santa Maria, no ES

VÍTIMAS ILHADAS EM RIO Santa Maria de Jetibá - 17h de (25) Abriram as comportas de uma barragem e três mulheres ficaram presas em cima de uma pedra no meio do rio Santa Maria. Guarnições a caminho. @cbnvitoria

De acordo com o órgão, uma equipe dos bombeiros de Santa Leopoldina se dirigiu ao local, bem como o chefe de Operações e Mergulho. Também foi feito contato com o Notaer, mas, em virtude do horário, não foi possível obter o apoio.