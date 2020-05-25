Três pessoas ficam ilhadas em cima de pedra no rio Santa Maria, no ES

O Corpo de Bombeiros Militar divulgou, no início da noite desta segunda-feira (25), por meio de uma publicação nas redes sociais, que três mulheres ficaram presas em cima de uma pedra no meio do rio Santa Maria, próximo à Cachoeira da Fumaça, na região do Funil, no município de Santa Leopoldina, na região Serrana do Estado. Por volta das 18h30, o órgão informou que as vítimas foram resgatadas.
De acordo com o órgão, uma equipe dos bombeiros de Santa Leopoldina se dirigiu ao local, bem como o chefe de Operações e Mergulho. Também foi feito contato com o Notaer, mas, em virtude do horário, não foi possível obter o apoio.