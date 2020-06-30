Frente fria que se forma com ciclone no Sul do país avança para o ES

Chuva na Capital do ES Crédito: Fernando Madeira

O frio e a chuva devem permanecer no Espírito Santo por mais alguns dias. Uma nova frente fria avança pelo Estado a partir de quarta-feira (1º), trazendo instabilidade para todas as regiões capixabas.

Essa frente fria, segundo o Climatempo , está associada com um ciclone extratropical, que vai se formar entre o Brasil, a Argentina , o Uruguai e o Paraguai e se posicionar sobre o mar na costa do Rio Grande do Sul . Já a frente fria vai seguir avançando, a partir de quarta-feira, em direção ao Centro-Oeste e Sudeste, incluindo o Espírito Santo.

O primeiro dia de julho, na quarta, ainda será com poucas nuvens e temperaturas mais elevadas no Espírito Santo, de acordo com previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper ). Na quinta-feira (02), porém, ocorrem mudanças nas condições do tempo no Espírito Santo.

A passagem dessa nova frente fria, segundo o Incaper, provoca aumento de nuvens e previsão de chuva fraca em todas as regiões, sendo esperadas algumas aberturas de sol. O aumento da nebulosidade e a mudança do padrão dos ventos provocam declínio nas temperaturas em todas as regiões capixabas.