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Chuva e frio

Frente fria que se forma com ciclone no Sul do país avança para o ES

Ciclone vai se posicionar sobre o mar na costa do Rio Grande do Sul, mas frente fria avança para o Espírito Santo a partir de quarta-feira (30), trazendo instabilidade para todas as regiões capixabas

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 07:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 07:25
Chuva na Capital do ES
Chuva na Capital do ES Crédito: Fernando Madeira
O frio e a chuva devem permanecer no Espírito Santo por mais alguns dias. Uma nova frente fria avança pelo Estado a partir de quarta-feira (1º), trazendo instabilidade para todas as regiões capixabas.
Essa frente fria, segundo o Climatempo, está associada com um ciclone extratropical, que vai se formar entre o Brasil, a Argentina , o Uruguai e o Paraguai e se posicionar sobre o mar na costa do Rio Grande do Sul. Já a frente fria vai seguir avançando, a partir de quarta-feira, em direção ao Centro-Oeste e Sudeste, incluindo o Espírito Santo.
O primeiro dia de julho, na quarta, ainda será com poucas nuvens e temperaturas mais elevadas no Espírito Santo, de acordo com previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Na quinta-feira (02), porém, ocorrem mudanças nas condições do tempo no Espírito Santo.

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A passagem dessa nova frente fria, segundo o Incaper, provoca aumento de nuvens e previsão de chuva fraca em todas as regiões, sendo esperadas algumas aberturas de sol. O aumento da nebulosidade e a mudança do padrão dos ventos provocam declínio nas temperaturas em todas as regiões capixabas.
Na Grande Vitória, a temperatura mínima pode chegar a 18°, enquanto no Sul do Estado e na região Serrana, se aproxima dos 14° e 12°, respectivamente. O tempo deve permanecer instável até pelo menos o próximo sábado (04)

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