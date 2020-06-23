Frio 'congelante': termômetros chegam a registrar 0 ºC no ES

O inverno começou oficialmente no último sábado (20) e em poucos dias a estação mostrou que o frio vai se fazer presente. A madrugada desta terça-feira (23) foi gelada em muitas cidades do Espírito Santo, especialmente na Região Serrana e também na Grande Vitória.
Um dos locais onde o morador teve de se esquentar bastante foi na comunidade de Garrafão, no interior de Santa Maria de Jetibá. Por lá, o morador Siegmund Berger registrou uma camada espessa de gelo sobre o carro logo nas primeiras horas da manhã. Com os dedos, ele tentou retirar o gelo, porém não conseguiu.
Na mesma cidade, o também morador Frederico Reblin registrou a temperatura de 4,5 °C às 6h19.
NO ZERO
Ao falar de frio no Espírito Santo não há como não citar Domingos Martins. A cidade, uma das mais elevadas do Estado, é tradicionalmente uma das mais geladas. E no município, no distrito de São Paulo de Aracê, o registro feito pelo termômetro de uma moradora nesta madrugada chegou a 0 °C.
SANTA TERESA
Também nas montanhas capixabas, em Santa Teresa o frio não deu trégua. Por lá, o morador Everton Moreira mostrou o a temperatura em 4 °C logo no comecinho da manhã desta terça.
Embora os termômetros marquem temperaturas bem baixas, estas não são medições oficiais. Em nota, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), disse que nenhuma das estações meteorológicas do Estado registraram 0 °C nesta madrugada.