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Frio 'congelante': termômetros chegam a registrar 0 ºC no ES

Termômetros de moradores de cidades mais altas do Estado registraram as temperaturas baixíssimas. Em Aracê, distrito de Domingos Martins, o termômetro chegou a marcar 0 °C. Confira os registros em fotos e vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 12:16

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 12:16

Termômetro registrou 0 °C em Aracê, no interior de Domingos Martins
Termômetro registrou 0 °C em Aracê, no interior de Domingos Martins Crédito: Leonardo Cebin
O inverno começou oficialmente no último sábado (20) e em poucos dias a estação mostrou que o frio vai se fazer presente. A madrugada desta terça-feira (23) foi gelada em muitas cidades do Espírito Santo, especialmente na Região Serrana e também na Grande Vitória.
Um dos locais onde o morador teve de se esquentar bastante foi na comunidade de Garrafão, no interior de Santa Maria de Jetibá. Por lá, o morador Siegmund Berger registrou uma camada espessa de gelo sobre o carro logo nas primeiras horas da manhã. Com os dedos, ele tentou retirar o gelo, porém não conseguiu.
Na mesma cidade, o também morador Frederico Reblin registrou a temperatura de 4,5 °C às 6h19.
Em Santa Maria do Jetibá o frio também não deu trégua na madrugada desta terça
Em Santa Maria do Jetibá o frio também não deu trégua na madrugada desta terça Crédito: Frederico Reblin

NO ZERO

Ao falar de frio no Espírito Santo não há como não citar Domingos Martins. A cidade, uma das mais elevadas do Estado, é tradicionalmente uma das mais geladas. E no município, no distrito de São Paulo de Aracê, o registro feito pelo termômetro de uma moradora nesta madrugada chegou a 0 °C.
Com a Pedra Azul ao fundo, a lona que cobre o carro a camionete na propriedade do morador Leonardo Cebin amanheceu com muito gelo
Com a Pedra Azul ao fundo, a lona que cobre o carro a camionete na propriedade do morador Leonardo Cebin amanheceu com muito gelo Crédito: Leonardo Cebin

SANTA TERESA

Também nas montanhas capixabas, em Santa Teresa o frio não deu trégua. Por lá, o morador Everton Moreira mostrou o a temperatura em 4 °C logo no comecinho da manhã desta terça.
Uma das cidades mais frias do Estado, santa Teresa também registrou baixas temperaturas
Uma das cidades mais frias do Estado, Santa Teresa também registrou baixas temperaturas Crédito: Everton Moreira
Embora os termômetros marquem temperaturas bem baixas, estas não são medições oficiais. Em nota, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), disse que nenhuma das estações meteorológicas do Estado registraram 0 °C nesta madrugada. 

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