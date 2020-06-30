Contribuinte pode enviar declaração do IR incompleta para evitar multa

Receita Federal deve processar 580 mil declarações do Imposto de Renda de contribuintes capixabas Crédito: Fernando Madeira

Os contribuintes que não querem pagar multas por não respeitar o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda devem enviar as informações financeiras para a Receita Federal ainda que elas estejam incompletas. O prazo para o envio termina nesta terça-feira (30), às 23h59 e 43,8 mil capixabas ainda não concluíram a declaração (atualização das 9h desta terça).

De acordo com a contadora e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES) Mônica Porto, é melhor para o contribuinte entregar a declaração com os dados que tem e depois fazer uma declaração retificadora. Tal modo de declaração é liberado pela Receita em até 24 horas após o fim do prazo.

Fazendo dessa forma o contribuinte evita a multa. O problema é que na retificação não é possível mudar a forma de tributação  completa ou simplificada. Assim, a pessoa não consegue escolher qual declaração é mais vantajosa, explica destacando que a multa mínima é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido.

De acordo com a contadora, os contribuintes devem ter mais atenção com os rendimentos. Se a pessoa esquece de cadastrar um rendimento, ainda que pequeno, ela já pode cair na malha fina. Então é preciso ter atenção com aplicativos, como o Pic Pay, que gera rendimentos, investimentos em ações, contas em cooperativas, entre outras formas que estão se popularizando atualmente, esclarece.

Para quem vai fazer a declaração retificadora é imprescindível ter em mãos o número do recibo da declaração original. Esse recibo é emitido ao final da declaração original e o contribuinte só consegue fazer a retificação se tiver esse número. Depois é só alterar as informações que precisam ser retificadas  sejam elas despesas ou rendimentos, completa.

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