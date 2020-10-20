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Eleições 2020

Favorito na Serra, Vidigal se destaca entre eleitores de menor renda e escolaridade

O deputado federal e ex-prefeito largou na frente na corrida eleitoral para a Prefeitura da Serra, segundo o Ibope. Metade dos eleitores que avaliam bem o prefeito Audifax Barcelos (Rede), seu rival, escolhe Vidigal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 21:13

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 21:13

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Serra - Sérgio Vidigal
Pesquisa Ibope sobre as Eleições 2020, na Serra, mostrou Sergio Vidigal na liderança Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados/Arte Geraldo Neto
As intenções de voto no deputado federal Sergio Vidigal (PDT), que lidera com ampla vantagem a disputa pela Prefeitura da Serra, aumentam conforme diminui a escolaridade dos entrevistados, mostra pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (19).
Entre os eleitores que possuem ensino fundamental, 56% afirmaram votar no pedetista, enquanto o percentual cai um pouco, para 48%, entre os que têm ensino médio, e atinge 23% entre os com ensino superior. Embora haja essa diferença, Vidigal é o que registra os maiores percentuais em todos os grupos de escolaridade. 
O mesmo ocorre em relação à renda familiar, em que Vidigal se sai melhor conforme menor é a renda, mas é o preferido tanto dos mais ricos quanto dos mais pobres. Entre os eleitores com renda de até 1 salário mínimo, ele alcança 52% da preferência, enquanto com entrevistados que recebem de 1 a 2 salários, registra 50% das intenções de voto e 40% entre aqueles que recebem mais de 2 salários mínimos.
Favorito na Serra, Vidigal se destaca entre eleitores de menor renda e escolaridade
O candidato saiu na frente nas intenções de voto estimuladas no município da Serra, com 46%. Em segundo lugar vem Vandinho Leite (PSDB), com 11%, seguido por Bruno Lamas (PSB), com 8%, e Fábio Duarte (Rede), com 7%.
Há ainda Alexandre Xambinho (PL), com 5%, Luciana Malini (PP), com 2% e Delegado Federal Márcio (MDB), com 1%. Com esses resultados, na amplitude máxima da margem de erro, de 5 pontos para mais ou para menos, há um empate técnico entre esses 6 candidatos. A candidatura do delegado Márcio foi barrada pela Justiça Eleitoral nesta segunda, mas os pesquisadores foram a campo antes, por isso o nome dele consta no levantamento. Além disso, ele ainda pode recorrer.
Sérgio Vidigal está disputando sua sexta eleição para prefeito da Serra, e já comandou a cidade por três mandatos. Ele é adversário político do atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), que por sua vez, apoia o nome do candidato Fábio, que é vereador.

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VIDIGAL SE SAI BEM ENTRE AQUELES QUE APROVAM AUDIFAX

Apesar da rivalidade política entre Audifax e Vidigal, o pedetista é a escolha de 50% dos eleitores que consideraram a adminstração de Audifax como ótima ou boa. O índice não é tão distante entre aqueles que consideram a atual gestão como ruim ou péssima: 42% também votariam em Vidigal se as eleições fossem hoje.
Depois de Vidigal, o candidato apoiado pelo prefeito, Fábio Duarte, é quem recebe a segunda maior parcela de intenções de voto entre os eleitores que aprovam a gestão de Audifax, com 12%. Vandinho Leite e Bruno Lamas registram 9%, entre esse grupo. Já para 3% dos que responderam que a gestão de Audifax é ruim ou péssima, é melhor votar em Fábio.

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A pesquisa traz um cruzamento mostrando como os eleitores avaliam a gestão atual e em quem votariam na disputa pela prefeitura.
Fábio Duarte já foi do PDT, partido de Vidigal, mas migrou para a Rede este ano, na janela partidária. Audifax tem tentado associar bastante sua imagem à do vereador. Houve até um problema com a distribuição de uma revista de campanha eleitoral. No início deste mês, o material foi proibido pela Justiça.
A revista tinha o prefeito na foto de capa, e não Fábio, que é o candidato, além de fazer promoção dos projetos feitos pela Prefeitura da Serra e não a apresentação de propostas para o próximo mandato.

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HOMENS E MULHERES

Na análise sobre de intenções de voto por sexo, Vidigal é o único entre os primeiros colocados que registra uma quantidade maior de intenções de voto entre as mulheres do que entre os eleitores homens. Ele concentra 49% das intenções entre as entrevistadas do sexo feminino e 43% das pessoas do sexo masculino.
Vandinho Leite registra um percentual maior de homens (12%), do que de mulheres (10%), assim como Bruno Lamas, que concentra 11% das intenções entre os homens e 6% entre as mulheres.

VIDIGAL É O FAVORITO DOS CATÓLICOS E DOS EVANGÉLICOS

Vidigal também se sobressai entre os eleitores católicos, dos quais 52% disseram que votariam nele, como também 45% dos evangélicos. Já Vandinho registrou a preferência de 15% dos evangélicos e de 6% dos católicos; Bruno Lamas, de 9% dos evangélicos e 6% dos católicos.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope na Serra foi realizada entre os dias 17 e 18 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-00149/2020.

Especificações técnicas

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