Pesquisa Ibope sobre as Eleições 2020, na Serra, mostrou Sergio Vidigal na liderança Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados/Arte Geraldo Neto

Entre os eleitores que possuem ensino fundamental, 56% afirmaram votar no pedetista, enquanto o percentual cai um pouco, para 48%, entre os que têm ensino médio, e atinge 23% entre os com ensino superior. Embora haja essa diferença, Vidigal é o que registra os maiores percentuais em todos os grupos de escolaridade.

O mesmo ocorre em relação à renda familiar, em que Vidigal se sai melhor conforme menor é a renda, mas é o preferido tanto dos mais ricos quanto dos mais pobres. Entre os eleitores com renda de até 1 salário mínimo, ele alcança 52% da preferência, enquanto com entrevistados que recebem de 1 a 2 salários, registra 50% das intenções de voto e 40% entre aqueles que recebem mais de 2 salários mínimos.

Your browser does not support the audio element. Favorito na Serra, Vidigal se destaca entre eleitores de menor renda e escolaridade

O candidato saiu na frente nas intenções de voto estimuladas no município da Serra, com 46%. Em segundo lugar vem Vandinho Leite (PSDB), com 11%, seguido por Bruno Lamas (PSB), com 8%, e Fábio Duarte (Rede), com 7%.

Há ainda Alexandre Xambinho (PL), com 5%, Luciana Malini (PP), com 2% e Delegado Federal Márcio (MDB), com 1%. Com esses resultados, na amplitude máxima da margem de erro, de 5 pontos para mais ou para menos, há um empate técnico entre esses 6 candidatos. A candidatura do delegado Márcio foi barrada pela Justiça Eleitoral nesta segunda , mas os pesquisadores foram a campo antes, por isso o nome dele consta no levantamento. Além disso, ele ainda pode recorrer.

Sérgio Vidigal está disputando sua sexta eleição para prefeito da Serra, e já comandou a cidade por três mandatos. Ele é adversário político do atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), que por sua vez, apoia o nome do candidato Fábio, que é vereador.

SE A ELEIÇÃO PARA PREFEITO DA SERRA FOSSE HOJE E OS CANDIDATOS FOSSEM ESTES, EM QUEM O (A) SR (A) VOTARIA? (RESULTADO POR ESCOLARIDADE)

SE A ELEIÇÃO PARA PREFEITO DA SERRA FOSSE HOJE E OS CANDIDATOS FOSSEM ESTES, EM QUEM O (A) SR (A) VOTARIA? (RESULTADO POR RENDA)

VIDIGAL SE SAI BEM ENTRE AQUELES QUE APROVAM AUDIFAX

Apesar da rivalidade política entre Audifax e Vidigal, o pedetista é a escolha de 50% dos eleitores que consideraram a adminstração de Audifax como ótima ou boa. O índice não é tão distante entre aqueles que consideram a atual gestão como ruim ou péssima: 42% também votariam em Vidigal se as eleições fossem hoje.

Depois de Vidigal, o candidato apoiado pelo prefeito, Fábio Duarte, é quem recebe a segunda maior parcela de intenções de voto entre os eleitores que aprovam a gestão de Audifax, com 12%. Vandinho Leite e Bruno Lamas registram 9%, entre esse grupo. Já para 3% dos que responderam que a gestão de Audifax é ruim ou péssima, é melhor votar em Fábio.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O (A) SENHOR (A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO AUDIFAX? O(A) SR (A) ACHA QUE ELA ESTÁ SENDO:

A pesquisa traz um cruzamento mostrando como os eleitores avaliam a gestão atual e em quem votariam na disputa pela prefeitura.

Fábio Duarte já foi do PDT, partido de Vidigal, mas migrou para a Rede este ano, na janela partidária . Audifax tem tentado associar bastante sua imagem à do vereador. Houve até um problema com a distribuição de uma revista de campanha eleitoral. No início deste mês, o material foi proibido pela Justiça.

HOMENS E MULHERES

Na análise sobre de intenções de voto por sexo, Vidigal é o único entre os primeiros colocados que registra uma quantidade maior de intenções de voto entre as mulheres do que entre os eleitores homens. Ele concentra 49% das intenções entre as entrevistadas do sexo feminino e 43% das pessoas do sexo masculino.

Vandinho Leite registra um percentual maior de homens (12%), do que de mulheres (10%), assim como Bruno Lamas, que concentra 11% das intenções entre os homens e 6% entre as mulheres.

VIDIGAL É O FAVORITO DOS CATÓLICOS E DOS EVANGÉLICOS

Vidigal também se sobressai entre os eleitores católicos, dos quais 52% disseram que votariam nele, como também 45% dos evangélicos. Já Vandinho registrou a preferência de 15% dos evangélicos e de 6% dos católicos; Bruno Lamas, de 9% dos evangélicos e 6% dos católicos.