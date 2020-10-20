Para 35% dos eleitores da Serra, governo Bolsonaro é bom ou ótimo

O governo de Jair Bolsonaro (sem partido) à frente do país é avaliado de forma positiva por 35% dos eleitores da Serra. Pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (19) mostrou que esse é o percentual dos que classificam a gestão do presidente como boa ou ótima.
Bem próximo ao grupo de pessoas que fazem uma avaliação positiva da gestão, está o grupo que avalia da pior forma o governo federal. Eles correspondem a 33% que acreditam que o trabalho do governo federal é ruim ou péssimo. Outros 30% o veem como regular.
Esse resultado ainda reflete a aprovação que Bolsonaro teve nas urnas da Serra, no pleito de 2018. A cidade é o maior colégio eleitoral do Estado. Ele foi a opção de voto de 58% dos eleitores no segundo turno. Dos 68 bairros do município, ele ficou em primeiro lugar em 57.
A avaliação faz parte da pesquisa das intenções de voto a prefeito da Serra, divulgada nesta segunda-feira (19). A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.
Na pesquisa, os entrevistados tinham que classificar o governo como "ótimo" ou "bom", respostas que são somadas, "regular", ou ainda "ruim" ou "péssimo". O levantamento foi feito nas quatro principais cidades da Grande Vitória, onde a avaliação positiva de Bolsonaro predominou. Apenas na Capital o presidente foi avaliado de forma negativa pela maioria dos entrevistados.
Em Vitória, 44% dos eleitores disseram que a gestão de Bolsonaro é ruim ou péssima. Em Vila Velha, 40% classificaram como boa ou ótima, e em Cariacica, 43% avaliaram da mesma forma que na cidade canela-verde.
OS CANDIDATOS BOLSONARISTAS
Na Serra, o candidato que se destaca representando o governo Bolsonaro é o delegado federal Márcio (MDB). Ele teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral nesta segunda-feira (19), mas pode recorrer. Na pesquisa Ibope, realizada antes da decisão judicial, ele aparece com 1% das intenções de voto dos eleitores.
Outros candidatos, apesar de não se declararem bolsonaristas, apresentarem posicionamentos políticos bem semelhantes aos do presidente, como os deputados estaduais Vandinho Leite (PSDB) e Alexandre Xambinho (PL).
Na Assembleia, o tucano, que um dia já foi da base do governador Renato Casagrande (PSB), se mostra opositor ferrenho e tem se aproximado de grupos de apoio ao presidente na Casa. Ele é um dos parlamentares que defende o uso da cloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada cientificamente para o tratamento da Covid-19. O vice de Vandinho, Afonso Pimenta (PSDB), é um dos signatários para a criação do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro tenta viabilizar.
Vandinho aparece com 11% das intenções de votos, empatado tecnicamente, no extremo da margem de erro, com outros cinco candidatos.
Já Xambinho se apresenta como um candidato conservador e tem o apoio do ex-senador Magno Malta (PL). Ele possui 5% das intenções.
BOLSONARO É MELHOR AVALIADO POR ELEITORES MAIS VELHOS E DE BAIXA ESCOLARIDADE
A gestão do presidente é melhor avaliada entre eleitores mais velhos na Serra. De acordo com a pesquisa, 46% dos entrevistados que possuem 55 anos ou mais consideram o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, esse número cai para 21%. Os jovens são os que avaliam a administração do presidente da pior forma: 46% acreditam que ela é péssima ou ruim.
À medida que a escolaridade do eleitor diminui, aumenta a aprovação de Bolsonaro. Dos entrevistados que cursaram ensino superior, 33% avaliam a gestão do presidente como boa ou ótima. Já entre os que possuem apenas ensino fundamental, 37% faz a mesma avaliação. Os eleitores que fizeram uma faculdade são os mais insatisfeitos com o governo federal: 38% acham que a administração é ruim ou péssima.
ADMINISTRAÇÃO DE AUDIFAX E BOLSONARO
Apesar de Audifax não apresentar alinhamento político a Bolsonaro e de a Rede, partido do qual ele faz parte, ser progressista, a avaliação do prefeito da Serra acompanha a do presidente.
Dos entrevistados que consideram a gestão de Audifax boa ou ótima, 38% veem a administração de Bolsonaro da mesma forma. Já entre os que estão insatisfeitos com o chefe do Executivo da Serra, 45% veem o governo federal como ruim ou péssimo.