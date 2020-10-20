Para 35% dos eleitores da Serra, governo Bolsonaro é bom ou ótimo

Bolsonaro é visto como bom ou ótimo por 35% dos eleitores da Serra Crédito: Arte Geraldo Neto

O governo de Jair Bolsonaro (sem partido) à frente do país é avaliado de forma positiva por 35% dos eleitores da Serra. Pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (19) mostrou que esse é o percentual dos que classificam a gestão do presidente como boa ou ótima.

Bem próximo ao grupo de pessoas que fazem uma avaliação positiva da gestão, está o grupo que avalia da pior forma o governo federal. Eles correspondem a 33% que acreditam que o trabalho do governo federal é ruim ou péssimo. Outros 30% o veem como regular.

Esse resultado ainda reflete a aprovação que Bolsonaro teve nas urnas da Serra, no pleito de 2018. A cidade é o maior colégio eleitoral do Estado. Ele foi a opção de voto de 58% dos eleitores no segundo turno. Dos 68 bairros do município, ele ficou em primeiro lugar em 57.

Na pesquisa, os entrevistados tinham que classificar o governo como "ótimo" ou "bom", respostas que são somadas, "regular", ou ainda "ruim" ou "péssimo". O levantamento foi feito nas quatro principais cidades da Grande Vitória , onde a avaliação positiva de Bolsonaro predominou. Apenas na Capital o presidente foi avaliado de forma negativa pela maioria dos entrevistados.

OS CANDIDATOS BOLSONARISTAS

Alexandre Xambinho (PL). Outros candidatos, apesar de não se declararem bolsonaristas, apresentarem posicionamentos políticos bem semelhantes aos do presidente, como os deputados estaduais Vandinho Leite (PSDB)

Na Assembleia, o tucano, que um dia já foi da base do governador Renato Casagrande (PSB), se mostra opositor ferrenho e tem se aproximado de grupos de apoio ao presidente na Casa. Ele é um dos parlamentares que defende o uso da cloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada cientificamente para o tratamento da Covid-19. O vice de Vandinho, Afonso Pimenta (PSDB), é um dos signatários para a criação do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro tenta viabilizar.

Vandinho aparece com 11% das intenções de votos, empatado tecnicamente, no extremo da margem de erro, com outros cinco candidatos.

Já Xambinho se apresenta como um candidato conservador e tem o apoio do ex-senador Magno Malta (PL). Ele possui 5% das intenções.

BOLSONARO É MELHOR AVALIADO POR ELEITORES MAIS VELHOS E DE BAIXA ESCOLARIDADE

A gestão do presidente é melhor avaliada entre eleitores mais velhos na Serra. De acordo com a pesquisa, 46% dos entrevistados que possuem 55 anos ou mais consideram o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, esse número cai para 21%. Os jovens são os que avaliam a administração do presidente da pior forma: 46% acreditam que ela é péssima ou ruim.

À medida que a escolaridade do eleitor diminui, aumenta a aprovação de Bolsonaro. Dos entrevistados que cursaram ensino superior, 33% avaliam a gestão do presidente como boa ou ótima. Já entre os que possuem apenas ensino fundamental, 37% faz a mesma avaliação. Os eleitores que fizeram uma faculdade são os mais insatisfeitos com o governo federal: 38% acham que a administração é ruim ou péssima.

ADMINISTRAÇÃO DE AUDIFAX E BOLSONARO

Apesar de Audifax não apresentar alinhamento político a Bolsonaro e de a Rede, partido do qual ele faz parte, ser progressista, a avaliação do prefeito da Serra acompanha a do presidente.