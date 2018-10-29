Vitória de Bolsonaro em 57 bairros da Serra

O capitão reformado Jair Bolsonaro (PSL) venceu a disputa pela Presidência da República nos bairros da Serra. No município, o candidato obteve 137.878 votos, o que corresponde a 58%, enquanto que o segundo colocado, o petista Fernando Haddad (PT), teve 98.707 votos (42%).

O candidato, que passou ao segundo turno em vantagem no Brasil, também foi favorito na Serra, sendo um reflexo do resultado final das urnas. Dos 68 bairros do município, o candidato do PSL ficou em primeiro lugar em 57. Nos demais, o vencedor foi Fernando Haddad (PT).

No maior colégio eleitoral da Serra, Jacaraípe, 11.899 eleitores votaram no candidato do PSL e outros 8.246 eleitores votaram em Fernando Haddad. Em Feu Rosa, foram 8.053 e 6.248 votos, respectivamente. No entanto, em Jardim Tropical a diferença entre os dois candidatos foi de um pouco mais de 600 votos: 3.712 e 3.101 votos, respectivamente.

Outro bairro que o capitão reformado saiu vitorioso foi Novo Horizonte, com uma diferença de 299 votos. No bairro foram 3.640 votos para Jair Bolsonaro, contra 3.341 votos para Fernando Haddad.

VOTAÇÃO

Outro destaque foi o bairro Valparaíso, onde Bolsonaro ficou com 3.665 votos, enquanto o candidato do PT registrou 1.747 votos. Observando outros bairros também com grande votação, como é o caso de Barcelona, o candidato do PSL ficou com 5.293 votos, quase o dobro do segundo colocado, o petista, com 2.832 votos.

O candidato petista Fernando Haddad venceu o seu adversário, Jair Bolsonaro, em 11 bairros da Serra.

Em Planalto Serrano (blocos A e B) foram 4.170 votos para o petista, contra 3.381 votos para o candidato do PSL. Já em Central Carapina, Haddad obteve 2.357 votos e Bolsonaro teve 1.711 votos. Em Vila Nova de Colares a diferença entre os dois candidatos foi de 280 votos. Fernando Haddad teve 2.538 votos, enquanto o capitão reformado teve 2.258 votos.