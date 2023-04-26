Pai é preso suspeito de sequestrar e matar namorado da filha em Colatina

Um homem de 60 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (26), suspeito de ser o mandante do assassinato de Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, em dezembro do ano passado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito não aceitava o relacionamento amoroso que a vítima mantinha com a filha dele, que também era adolescente. Um homem de 44 anos também foi preso suspeito de ser o executor do crime.
De acordo com o titular da Delegacia de Ecoporanga, delegado Leonardo Amorim, o crime foi articulado pelo pai da namorada da vítima. O suspeito de 44 anos teria sequestrado o adolescente no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, e o levado para a zona rural de Ecoporanga, onde matou o Wesley.
As prisões foram feitas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e da Delegacia de Polícia de Ecoporanga. O suspeito de ser o autor da execução foi preso na residência dele, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra.
Já o suspeito de 60 anos, que teria sido o mandante e articulador do crime, foi preso ao chegar no trabalho, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina.
Os dois foram conduzidos à DHPP de Colatina e, após os procedimentos de praxe, encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.
O caso
Wesley desapareceu no dia 5 de dezembro do ano passado. O jovem foi visto quando saiu de casa onde morava com a família no bairro Vicente Soella, em Colatina. Na ocasião, a família registrou o desaparecimento do adolescente junto a Polícia Civil e fez buscas na região, até conseguindo coletar imagens de câmeras de videomonitoramento de locais por onde ele teria passado.
O corpo do adolescente foi localizado por policiais no dia 11 de dezembro, em estado de decomposição em Ecoporanga. O corpo passou por exame de DNA, que comprovou que era o de Wesley. A família do jovem soube do resultado do teste no dia 27 de fevereiro.