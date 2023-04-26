Pai é preso suspeito de sequestrar e matar namorado da filha em Colatina

Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, está desaparecido desde que saiu de casa na manhã da última segunda-feira (5), no bairro Vicente Soella, em Colatina Crédito: Acervo pessoal

De acordo com o titular da Delegacia de Ecoporanga, delegado Leonardo Amorim, o crime foi articulado pelo pai da namorada da vítima. O suspeito de 44 anos teria sequestrado o adolescente no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, e o levado para a zona rural de Ecoporanga, onde matou o Wesley.

As prisões foram feitas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e da Delegacia de Polícia de Ecoporanga. O suspeito de ser o autor da execução foi preso na residência dele, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra.

Já o suspeito de 60 anos, que teria sido o mandante e articulador do crime, foi preso ao chegar no trabalho, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina.

Os dois foram conduzidos à DHPP de Colatina e, após os procedimentos de praxe, encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

O caso