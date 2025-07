Sentença

Homem é condenado a 32 anos de prisão por mandar matar namorado da filha em Colatina

Tribunal do Júri responsabilizou João Luiz Rizzoli por ordenar o assassinato de Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos; caso ocorreu em dezembro de 2022

O Tribunal de Júri condenou a 32 anos de prisão João Luiz Rizzol, réu por tramar o sequestro e encomendar o assassinato de Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O adolescente desapareceu no dia 5 de dezembro de 2022, e o corpo foi encontrado no dia 11 do mesmo mês, em Ecoporanga, cidade a cerca de 183 km de onde a vítima morava. O julgamento foi realizado nesta quinta-feira (10), no município onde o rapaz foi executado. >