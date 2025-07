Crime planejado

Começa júri de pai acusado de mandar matar namorado da filha em Colatina

MPES denunciou João Luiz Rizzoli sob acusação de ordenar o assassinato de Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos; jovem foi raptado no município e morto em Ecoporanga, cidade vizinha

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), João Luiz não aceitava o relacionamento da vítima com a filha dele, que também era adolescente. Marco Pereira Soares, apontado como executor do crime, também é réu no processo, mas o julgamento dele ainda não tem data definida devido a um recurso pendente no Judiciário. Os dois réus são acusados de crimes de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. >