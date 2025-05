Ilha de Santa Maria

Barbearia pega fogo em Vitória e proprietário suspeita de incêndio criminoso

Dono teria dito aos policiais que, no dia anterior, sua casa, que fica no mesmo local do estabelecimento, também foi alvo de tiros

Publicado em 1 de maio de 2025 às 11:26

Barbearia que pegou fogo em Vitória Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma barbearia foi incendiada na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, o proprietário disse que dois homens em uma moto teriam quebrado a fachada de vidro do estabelecimento com uma marreta e, em seguida, ateado fogo. Ninguém foi preso.>

Ainda conforme a PM, o dono do comércio relatou que, na noite anterior ao incêndio, disparos de arma de fogo foram feitos contra sua casa, que fica no mesmo local da barbearia.>

“Queimou televisão, queimou ar-condicionado, queimaram os espelhos, as cadeiras, queimou tudo. Acabou com tudo, as máquinas dele, queimou tudo”, relatou um morador da região, que preferiu não se identificar, em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.>

Marreta encontrada no local do incêndio em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo esse morador, a comunidade se mobilizou para tentar conter o fogo antes da chegada dos bombeiros. “A vizinha me ligou, me chamando para ajudar. Eu, ela e o esposo dela fizemos um mutirão. Peguei a mangueira do fundo, liguei e começamos a apagar o fogo. Quando o bombeiro e a viatura da polícia chegaram, a gente já tinha conseguido conter boa parte das chamas”, contou.>

De acordo com esse morador, o proprietário da barbearia é conhecido na região por atuar em projetos comunitários. “Ele é um menino de boa índole. Inclusive, é diretor de esportes da comunidade. Faz campeonatos aqui e sempre foi muito trabalhador”, afirmou.>

Por nota, a Polícia Civil disse que, em situações onde não há detidos em flagrante, como neste caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

