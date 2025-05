Colisão em Anchieta

Viação homenageia motorista que morreu em tragédia na BR 101 no ES

Davi Lima morreu na colisão do coletivo que dirigia com uma carreta que tombou à sua frente. Jadson Zordan, de 25 anos, e Penha da Silva Pereira, de 90, também morreram no acidente

Publicado em 1 de maio de 2025 às 10:10

A Viação Penedo, dona do ônibus envolvido no acidente com uma carreta na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no último domingo (27), publicou um vídeo nas redes sociais prestando homenagem ao motorista do coletivo, Davi Lima, de 44 anos, que morreu na tragédia [assista acima]. Além de Davi, também perderam a vida no acidente os passageiros Jadson Zordan, de 25 anos, e Penha da Silva Pereira, de 90. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. >

O filho do motorista agradeceu à empresa por fazer memória ao pai. “Obrigado pela homenagem. Tenho certeza de que ele ficaria muito feliz com todo o carinho que vocês demonstram por ele. Ele foi um ótimo profissional, um ótimo pai e um herói. Te amo pra sempre, pai”, escreveu em uma rede social. >

Davi Lima, de 44 anos, era o motorista do ônibus envolvido no acidente Crédito: Acervo pessoal

Vídeo registrou acidente

Imagens registradas por uma câmera instalada em um carro que trafegava pela BR 101 mostram o momento exato do acidente. No vídeo [veja acima], é possível ver o instante em que a carreta, carregada com mamão, tomba na pista, invade a contramão e atinge um ônibus de viagem da empresa Penedo. O motorista do coletivo não teve tempo suficiente para desviar e evitar a batida. Após a colisão, o ônibus é lançado para trás, balançando sobre a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a carreta havia saído de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, e seguia para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Leia mais sobre esse acidente aqui. >

