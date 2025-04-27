Acidente entre ônibus e carreta provoca mortes e deixa feridos na BR 101 no ES

Um ônibus e uma carreta se envolveram em um acidente na altura do km 361 da BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, pouco antes das 17h40 de domingo (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do coletivo, de 44 anos, um passageiro de 25 anos e uma idosa de 90 anos morreram. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista da carreta. A pista chegou a ficar interditada, mas foi liberada por volta das 23h.
De acordo com as informações preliminares da PRF, a carreta carregada de mamão perdeu o controle em uma curva, tombou e invadiu a contramão, batendo de fronte com o ônibus que seguia no sentido oposto. Diversos feridos, segundo o Corpo de Bombeiros ficaram presas no primeiro e segundo andar do ônibus, além dos motoristas dos veículos.
As vítimas que morreram foram identificadas como Jadson Zordan, de 25 anos, Penha da Silva Pereira, de 90 anos e Davi Lima, de 44 anos, motorista do coletivo.
O ônibus envolvido pertence à empresa Penedo, que informou que o veículo tinha 27 passageiros que voltavam de Raposo, distrito de Itaperuna, no Rio de Janeiro, para Vitória. Segundo a polícia, o motorista do coletivo e o passageiro de 25 anos morreram no local, enquanto a idosa faleceu após o socorro.
A PRF informou que as vítimas foram socorridas para hospitais no Sul do Espírito Santo e da Grande Vitória. O motorista da carreta, de 38 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico.
A empresa Penedo, responsável pelo coletivo que transportava 27 passageiros, disse que dos 25 que ficaram feridos, 19 já haviam recebido alta hospitalar até a última atualização desta matéria. Duas pessoas que viajavam no veículo e o motorista morreram com o impacto da colisão, e o condutor da carreta, que também se feriu, se recupera em casa.
A Ecovias 101 informou que uma equipe da concessionária esteve no local e que foi feito o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e do Corpo de Bombeiros para atuarem no atendimento às vítimas.
De acordo com informações da PRF, a carreta tombou, invadiu a contramão e colidiu de frente com o ônibus, que estava no sentido contrário. O acidente aconteceu em um trecho próximo do trevo que dá acesso a Alfredo Chaves.
Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da perícia da Polícia Científica foram ao local. Sobre o acidente, a corporação informou que a ocorrência ficou sob responsabilidade da PRF e as circunstâncias da batida serão apuradas pela Delegacia Regional de Anchieta. O motorista da carreta, informou a Polícia Rodoviária Federal, passou por teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido para a delegacia, mas, como permaneceu no local do acidente, foi liberado.
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, por meio das redes sociais, afirmou que o Samu estava empenhado e toda a rede pública de hospitais estava pronta para atender as vítimas.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul