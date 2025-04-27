Acidente entre ônibus e carreta provoca mortes e deixa feridos na BR 101 no ES

Um ônibus e uma carreta se envolveram em um acidente na altura do km 361 da BR 101 , em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo , pouco antes das 17h40 de domingo (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do coletivo, de 44 anos, um passageiro de 25 anos e uma idosa de 90 anos morreram. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista da carreta. A pista chegou a ficar interditada, mas foi liberada por volta das 23h.

De acordo com as informações preliminares da PRF, a carreta carregada de mamão perdeu o controle em uma curva, tombou e invadiu a contramão, batendo de fronte com o ônibus que seguia no sentido oposto. Diversos feridos, segundo o Corpo de Bombeiros ficaram presas no primeiro e segundo andar do ônibus, além dos motoristas dos veículos.

As vítimas que morreram foram identificadas como Jadson Zordan, de 25 anos, Penha da Silva Pereira, de 90 anos e Davi Lima, de 44 anos, motorista do coletivo.

O ônibus envolvido pertence à empresa Penedo, que informou que o veículo tinha 27 passageiros que voltavam de Raposo, distrito de Itaperuna, no Rio de Janeiro, para Vitória. Segundo a polícia, o motorista do coletivo e o passageiro de 25 anos morreram no local, enquanto a idosa faleceu após o socorro.

Carreta ficou tombada na pista após acidente com ônibus na BR 101, em Anchieta Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A PRF informou que as vítimas foram socorridas para hospitais no Sul do Espírito Santo e da Grande Vitória. O motorista da carreta, de 38 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico.

A empresa Penedo, responsável pelo coletivo que transportava 27 passageiros, disse que dos 25 que ficaram feridos, 19 já haviam recebido alta hospitalar até a última atualização desta matéria. Duas pessoas que viajavam no veículo e o motorista morreram com o impacto da colisão, e o condutor da carreta, que também se feriu, se recupera em casa.

17h44 - No km 361 da BR 101, em Anchieta, pista está interditada em virtude de acidente. Pedimos atenção aos condutores que trafegam pela região. Equipes da Eco 101 e Prf no local. — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) April 27, 2025

De acordo com informações da PRF, a carreta tombou, invadiu a contramão e colidiu de frente com o ônibus, que estava no sentido contrário. O acidente aconteceu em um trecho próximo do trevo que dá acesso a Alfredo Chaves.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da perícia da Polícia Científica foram ao local. Sobre o acidente, a corporação informou que a ocorrência ficou sob responsabilidade da PRF e as circunstâncias da batida serão apuradas pela Delegacia Regional de Anchieta. O motorista da carreta, informou a Polícia Rodoviária Federal, passou por teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido para a delegacia, mas, como permaneceu no local do acidente, foi liberado.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, por meio das redes sociais, afirmou que o Samu estava empenhado e toda a rede pública de hospitais estava pronta para atender as vítimas.

Estamos totalmente mobilizados para atender as vítimas do acidente entre uma carreta e um ônibus, ocorrido na tarde de hoje próximo ao trevo de Alfredo Chaves. O Samu está empenhado e toda a nossa rede hospitalar, tanto adulta quanto pediátrica, está pronta para receber todos… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) April 27, 2025