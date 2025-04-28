Veja quem são as vítimas de acidente entre ônibus e carreta na BR 101 no ES

O ônibus de turismo onde estavam as pessoas que morreram voltava de Raposo, distrito de Itaperuna, no Rio de Janeiro, para Vitória. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta carregada de mamão perdeu o controle em uma curva, tombou, invadiu a contramão e colidiu de frente com o ônibus, que seguia no sentido oposto. Além de três mortes, 26 ficaram feridos. Conforme apuração da TV Gazeta na manhã desta terça-feira (29), a informação é de que dez seguiam internados em hospitais de Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e da Grande Vitória.