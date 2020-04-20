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Covid-19

Coronavírus no ES: sobe para 34 o número de mortes no Estado

Números foram atualizados nesta segunda-feira (20) no painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 16:27

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 16:27

Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels
Espírito Santo tem 1.212 confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e 34 mortes até a tarde desta segunda-feira (20).
O Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), mostrava 33 óbitos até o último domingo (19). Com a nova morte confirmada, a taxa de letalidade da doença no Estado é de 2,81% levando em conta o total de casos.
A morte registrada é de um homem, de 61 anos, com comorbidade, morador de Vila Velha, que estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

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Dos casos confirmados até essa segunda-feira (20), 122 estão hospitalizados. Desses, 73 encontram-se internados em Unidades de Terapia Intensiva (39 em hospitais estaduais de referência à Covid-19; 29 em hospitais particulares; e cinco em hospitais filantrópicos).
Outros 49 pacientes encontram-se em enfermarias (15 em hospitais estaduais de referência à Covid-19; 29 em hospitais privados; e cinco em hospitais filantrópicos).
No último sábado (18), o governo do Estado classificou os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Alfredo Chaves como os alto risco de propagação de coronavírus, por concentrarem a maior incidência de casos de acordo com o tamanho da população.
O Espírito Santo registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente.
Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias. Veja os principais cuidados a se tomar:
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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