Coronavírus no ES: sobe para 34 o número de mortes no Estado

Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels

1.212 confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo 34 mortes até a tarde desta segunda-feira (20). Espírito Santo temconfirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus , emortes até a tarde desta segunda-feira (20).

nova morte confirmada, a taxa de letalidade da doença no Estado é de 2,81% levando em conta o total de casos. O Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) , mostrava 33 óbitos até o último domingo (19). Com anova morte confirmada, a taxa de letalidade da doença no Estado é de% levando em conta o total de casos.

A morte registrada é de um homem, de 61 anos, com comorbidade, morador de Vila Velha, que estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

Dos casos confirmados até essa segunda-feira (20), 122 estão hospitalizados. Desses, 73 encontram-se internados em Unidades de Terapia Intensiva (39 em hospitais estaduais de referência à Covid-19; 29 em hospitais particulares; e cinco em hospitais filantrópicos).

Outros 49 pacientes encontram-se em enfermarias (15 em hospitais estaduais de referência à Covid-19; 29 em hospitais privados; e cinco em hospitais filantrópicos).

No último sábado (18), o governo do Estado classificou os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Alfredo Chaves como os alto risco de propagação de coronavírus, por concentrarem a maior incidência de casos de acordo com o tamanho da população.

O Espírito Santo registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente.

Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias. Veja os principais cuidados a se tomar: