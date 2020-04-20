Coronavírus: cidades da Grande Vitória terão barreiras sanitárias

Barreira sanitária montada no Sul do ES faz abordagem a motoristas Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Classificada como região de alto risco de contágio de coronavírus , em função da maior incidência de casos da Covid-19, a Grande Vitória terá barreiras sanitárias em seus limites para evitar a propagação do vírus. A determinação foi feita pelo governo do Espírito Santo no sábado (18) e será executada a partir dessa semana juntamente com as prefeituras.

Os municípios irão decidir juntamente com o governo em quais locais elas serão instaladas. No sábado, o governador Renato Casagrande disse que elas ficarão nas entradas das cidades, em pontos estratégicos, e que vão elas vão começar a funcionar a partir de quarta (22).

Vila Velha, Serra, Cariacica e Estão na área de alto risco Vitória Viana , na Grande Vitória, cidades que somam quase 90% dos casos de coronavírus no Estado; além do município de Alfredo Chaves , que possui a maior incidência de casos de acordo a população.

"Essas cidades terão barreiras sanitárias nos limites municipais. O Estado vai fazer junto com os municípios nas entradas de cada uma dando orientações e medindo temperatura, a partir de quarta", afirmou Renato Casagrande durante a coletiva de imprensa em que foi anunciada a flexibilização da abertura do comércio para 72 municípios do Espírito Santo

O governo do Estado já instalou barreiras sanitárias assim nas divisas do Estado e no Aeroporto de Vitória . Nos casos das barreiras nos limites dos municípios, o controle será mais rigoroso e contará com autoridades dos municípios (Guardas Municipais) e do Estado (Polícia Militar), com o apoio das Forças Armadas. Também terão que ser feitas estruturas nas rodoviárias.

A reportagem de A Gazeta questionou as prefeituras da Grande Vitória sobre os pontos que terão barreiras e outras medidas de restrição que serão tomadas para evitar a propagação do vírus.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informou está analisando o decreto do governador e que, em relação às barreiras sanitárias, definirá em conjunto, com o governo do Estado. "Os pontos levarão em consideração a posição territorial da cidade, que faz limite com outros municípios da Grande Vitória. Na próxima semana, haverá uma reunião entre o governador e os prefeitos da Grande Vitória, onde serão alinhadas essas questões".

Sobre medidas extras, o município irá exigir que os feirantes assinem um termo, se comprometendo a seguir as orientações das autoridades sanitárias e já previstas em decreto municipal, como uso de máscaras, utilização do álcool em gel, distanciamento de 1,5 metros entre as barracas entre outros. O não cumprimento acarretará no cancelamento da licença para trabalhar em feiras na cidade, segundo a prefeitura.

VITÓRIA

"Nós vamos estudar todas as situações para ver se tem alguma coisa para adequar. Mas o decreto estadual não impede que o município seja mais restritivo, caso ele decida, assim, de acordo com sua visão de risco. Nós vamos harmonizar essa atuação da prefeitura com o governo do Estado e concordamos, na reunião, com todo o procedimento que vai dar segurança, ao mesmo tempo que permite as atividades econômicas mínimas e, diante de um quadro de piora, fecha-se, restringe-se novamente" Luciano Rezende - Prefeito de Vitória

Luciano disse ainda que concorda com o uso de máscaras: Eu defendo o uso da máscara para todos há um mês, antes mesmo do Ministério da Saúde preconizar. Agora o uso das máscaras está consolidado e virou um caminho a ser seguido por todos. Em Vitória já determinei, por meio de decreto municipal, o estímulo ao uso de máscaras caseiras pela população. Carros de som e Guarda Municipal já estão emitindo o alerta nas ruas aconselhando as pessoas a usarem", disse através de nota.

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VIANA

A Prefeitura de Viana informou que as novas determinações solicitadas pelo governo do Estado para contenção da Covid-19 no município serão definidas nesta terça-feira (21).

A administração municipal acrescentou que desde o início da pandemia do novo coronavírus adotou medidas de prevenção estabelecidas no decreto de situação de emergência.

SERRA

A Prefeitura da Serra informou que o município está atento e alinhado com todos os protocolos do Ministério da Saúde e do governo do Estado. "Aguardamos a publicação do decreto para implementar as novas ações que se fizerem necessárias".

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha afirmou que aguarda o resultado de uma reunião entre governo do Estado e municípios que ocorre na tarde desta segunda no Palácio Anchieta, na qual o governador vai explicar a adoção da medida, sob o comando da autoridade estadual, para que o município possa adequar suas ações no combate à pandemia.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS MUNICÍPIOS DO ES