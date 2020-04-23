Presídio no Espírito Santo: por falta de estrutura, presos do regime aberto estão indo pra casa Crédito: Foto do leitor

Your browser does not support the audio element. Governo do ES não cogita usar contêineres para presos com Covid-19

A Sejus informou que os detentos contaminados foram afastados dos demais assim que apresentaram sintomas gripais. Eles receberam o atendimento médico necessário e estão em isolamento. O órgão estadual também explicou que celas de isolamento para casos de sintomas virais são utilizadas em todas as unidades prisionais do Estado como reforço ao protocolo estabelecido para controle e prevenção do novo coronavírus.



Por meio de nota, a Sejus informou que o sistema prisional é atendido por equipes de saúde que foram treinadas e orientadas de como proceder em casos suspeitos, seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Sobre os servidores, como agentes penitenciários, que trabalham nas unidades prisionais, a secretaria informou que há 11 com a Covid-19. Parte deste grupo de infectados estava de férias e outros foram afastados ao apresentarem os primeiros sintomas.

GOVERNO FEDERAL

Em nota, o Depen informou que sugeriu a possibilidade de permitir a utilização de estruturas temporárias para aprimorar as rotinas de separação de presos novos (prisões em flagrante) que apresentem sintomas e os que precisam de atendimento médico durante a pandemia do coronavírus. "As estruturas provisórias poderiam ser similares à dos hospitais de campanha, com pré-moldados, barracas de campanha e até mesmo na forma de contêineres habitacionais climatizados, muito utilizados há vários anos na construção civil", informa a nota.

Conforme o departamento, até esta terça-feira (21) o sistema prisional brasileiro registrava 60 casos positivos de coronavírus, 154 suspeitos e 2 mortes confirmadas pelo vírus. Os óbitos foram registrados em São Paulo e no Rio.

Cadeia superlotada: previsão é que a alteração legislativa contribua para aumentar o problema Crédito: Arquivo

DEFENSORIA PÚBLICA ESPÍRITO SANTO

Preocupada com a medida proposta pelo Governo Federal, a Defensoria Pública do Espírito Santo já se posicionou contra a utilização de contêineres para servir de cela para presos doentes. "A utilização das instalações provisórias viola o fundamento da dignidade humana e as orientações para o reforço de higiene e distanciamento social exigidos pelos mecanismos de saúde nacionais e internacionais", pontuou a nota da instituição.

A Defensoria Pública emitiu nesta quarta-feira (22) uma nota técnica contra o isolamento de presos com sintomas de Covid-19 em contêineres. O documento descreve que o momento é de esforço mundial pela proteção da saúde e vida das pessoas, quando também se faz necessárias soluções que possam garantir esses direitos sem qualquer risco de violação à condição de dignidade. Segundo a nota, as providências a serem adotadas devem potencializar a qualidade dos serviços, que em muitos casos já estão prejudicados pela superlotação, e desconsiderar qualquer possibilidade de uso de celas metálicas para a acomodação de pessoas.