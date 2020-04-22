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Coronavírus

Depen quer presos com sintomas de Covid-19 em contêineres

O Depen sugeriu ao CNPCP que analise a possibilidade de permitir a utilização de estruturas temporárias para aprimorar as rotinas de separação dos presos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 08:53

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 08:53

Prisão
Depen quer que os presos com sintomas do novo coronavírus sejam isolados em contêineres Crédito: Shutterstock
O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão vinculado ao Ministério da Justiça, quer que os presos com sintomas do novo coronavírus sejam isolados em contêineres. A medida, segundo o Depen, reduziria o risco de disseminar o vírus no sistema prisional brasileiro, que já registra duas mortes pela Covid-19. A proposta será discutida nesta quinta-feira (23), na reunião do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).
Em nota, o Depen informou que sugeriu ao CNPCP que analise a possibilidade de permitir a utilização de estruturas temporárias para aprimorar as rotinas de separação de presos novos (prisões em flagrante) sintomáticos e os que precisam de atendimento médico durante a pandemia do coronavírus. "As estruturas provisórias poderiam ser similares à dos hospitais de campanha, com pré-moldados, barracas de campanha e até mesmo na forma de contêineres habitacionais climatizados, muito utilizados há vários anos na construção civil", informa a nota.

BALANÇO

Conforme o departamento, até esta terça-feira o sistema prisional brasileiro registrava 60 casos positivos de coronavírus, 154 suspeitos e 2 mortes confirmadas pelo vírus. Os óbitos foram registrados em São Paulo e no Rio. A SAP disse que, em São Paulo, os presos que entram no sistema prisional ficam em quarentena nas próprias unidades. "O procedimento já era realizado anteriormente à pandemia." 

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