Justiça do ES impede liberação coletiva de presos de grupos de risco

Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES Crédito: Arquivo

No pedido é solicitado a liberação das grávidas, idosos e pessoas dos grupos de risco da pandemia por coronavírus. No Espírito Santo , de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , cerca de 2.250 pessoas presas integram este grupo de risco. Este número equivale a 10,11% do total de detentos no Estado, que tinha, até o final de março, um total de 22.252 presos.

Dentre os detentos que estão no chamado grupo de risco e que poderiam se beneficiar com as medidas estão dois presos que respondem por crimes que tiveram grande repercussão: um dos mandantes do assassinato da médica Milena Gottardi , Esperidião Frasson, que já solicitou a sua liberação à Justiça; e o autor da morte violenta do ex-governador Gerson Camata , Marcos Venicio Moreira Andrade. Os dois crimes ocorreram em Vitória.

MOTIVOS

O pedido de liminar da OAB-ES foi negado pelo desembargador Sérgio Gama, membro da Segunda Câmara Criminal do TJES. No texto de sua decisão ele destaca que cada caso precisa ser avaliado individualmente. Se fosse concedida a liminar, todo e qualquer preso provisório que se enquadre no grupo de risco seria colocado em liberdade, inclusive aqueles de alta periculosidade, que cometeram crimes hediondos, aqueles com perigo de fuga, obstinados a atrapalhar as investigações e o regular andamento dos processos criminais, disse.

No mesmo texto ele acrescenta ainda que a soltura destes presos agravaria a situação de violência. Agravaria ainda mais o caos em que nossa sociedade, vítima da insegurança e em constante medo da violência, enfrenta dia após dia. Assim, a soltura indiscriminada destes presos, com o fundamento de risco eminente de contaminação, não se presume razoável, assinalou o desembargador.

Gama ainda destaca, em sua decisão, a ausência de casos de infectados no sistema prisional. Pelo exposto, não havendo notícias de casos suspeitos nas unidades prisionais deste Estado, e considerando que estas já foram orientadas a respeito das medidas higiênicas necessárias à prevenção da contaminação do novo coronavírus, entendo que, em avaliação preliminar, o pleito deve ser indeferido, disse, em sua decisão.

Outro caso semelhante tramitou na Primeira Câmara Criminal do TJES. Outro Habeas corpus coletivo solicitava a revisão para prisão domiciliar de todas as prisões preventivas de presos há mais de 90 dias que façam parte ou não do grupo de risco. Foi pedida ainda a liberação de todos os pacientes em enfermarias dos presídios; a liberação de todos os presos em regime semiaberto e que está agora, em decorrência da pandemia, em regime fechado; além da soltura imediata de todos os que já cumpriram suas penas.

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Foi pedido ainda a progressão imediata para o regime semiaberto dos que já conquistaram o benefício; da progressão para o regime aberto daqueles que estão a um ano de conseguir o benefício e ainda a substituição para medida socioeducativa em meio aberto para os menores que estão cumprindo internação ou semiliberdade.

O pedido de liminar também foi negado pela desembargadora Elizabeth Lordes. Em sua decisão ela destaca: Não havendo notícia de casos suspeitos nas unidades prisionais e casas de internação, e ainda levando-se em consideração que os magistrados competentes vêm realizando providências para impedir o contágio, entendo, em uma primeira análise, que a liminar pretendida não deve ser deferida, diz.

RECONSIDERAÇÃO

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-ES, Rodrigo Horta, informou que já solicitou ao TJES a reconsideração da decisão. Relata que a proposta agora está direcionada aos detentos do grupo de risco que estavam no regime semiaberto e que, em função da pandemia, passaram novamente para o regime fechado.

Segundo ele são ainda presos que não cometeram crimes hediondos. E não são pessoas que integram associações criminosas ligadas ao tráfico. Estas estão fora da recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), destacou.

Para o advogado Renan Sales, presos que praticaram crimes hediondos ou mediante grave ameaça ou violência à pessoa, não devem deixar o sistema penitenciário. Imaginar o contrário agravaria ainda mais o sofrimento e o caos vivido pela sociedade, vítima da insegurança, do medo, da violência, além das próprias mazelas advindas do coronavírus, destaca.

Ele advoga para as famílias da médica Milena Gotardi e do ex-governador Gerson Camata. Destaca que nos dois casos a gravidade e o modus operandi dos delitos demonstram a periculosidade dos criminosos. No primeiro, o acusado foi um dos mandantes do feminicídio da própria nora, mãe de suas netas, restando evidente que, solto ou em prisão domiciliar, colocaria em risco a garantia da ordem pública, a segurança da sociedade, bem como a da própria família da vítima que, cabe lembrar, se manteve em fuga até a prisão dos acusados, disse, ao se referir a Esperidião Frasson, sogro de Milena e apontado como um dos mandantes do crime.

Em relação a morte do ex-governador Gerson Camata, Sales diz que o criminoso agiu de forma extremamente covarde. "Atirou a sangue-frio na vítima, em plena luz do dia, em local com grande fluxo de pessoas e por motivo absolutamente torpe, vil, colocando em risco a segurança da sociedade. Criminosos como estes, perigosos, que não possuem nenhum apreço e respeito pela vida humana, não devem ser colocados em liberdade, sendo absoluto devaneio imaginar o contrário, assinalou.