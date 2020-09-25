MTV Miaw 2020: Pocah veste look com 20 mil cristais feito por capixaba

Pocah
não só arrasou durante performance que fez na noite desta quinta (24) no MTV Miaw 2020
como literalmente brilhou vestindo look com 20 mil cristais bordados feito pelo estilista Leonardo Loreto
, do Espírito Santo
, em criação especial. O capixaba também assinou o styling da cantora para a noite de tapete vermelho.
O modelito completo, que remonta ao galmour da era disco, é composto por macacão de tule preto, por baixo, e sobreposições brilhantes - justamente as peças que receberam aplicações e bordados de cristais incluindo a bota over the knee.
"O look tem a vibração do glamour e brilho do final dos anos 70 com recortes que também remetem ao final dos anos 80", explica Leonardo, que atualmente mora em Miami, nos Estados Unidos, em bate-papo com a coluna.
Para a celebração, Pocah foi produzida pelo beauty artist Lucas Luz.