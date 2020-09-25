Pedro Permuy

MTV Miaw 2020: Pocah veste look com 20 mil cristais feito por capixaba

Artista usou modelito exclusivo inspirado na era disco, com muita transparência e brilho, desenhado pelo estilista Leonardo Loreto

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 16:30

A cantora Pocah veste Leonardo Loreto, estilista do Espírito Santo Crédito: Ernna Cost
Pocah não só arrasou durante performance que fez na noite desta quinta (24) no MTV Miaw 2020 como literalmente brilhou vestindo look com 20 mil cristais bordados feito pelo estilista Leonardo Loreto, do Espírito Santo, em criação especial. O capixaba também assinou o styling da cantora para a noite de tapete vermelho.
O modelito completo, que remonta ao galmour da era disco, é composto por macacão de tule preto, por baixo, e sobreposições brilhantes - justamente as peças que receberam aplicações e bordados de cristais incluindo a bota over the knee.
"O look tem a vibração do glamour e brilho do final dos anos 70 com recortes que também remetem ao final dos anos 80", explica Leonardo, que atualmente mora em Miami, nos Estados Unidos, em bate-papo com a coluna.
Para a celebração, Pocah foi produzida pelo beauty artist Lucas Luz.

Pocah veste Leonardo Loreto no MTV Miaw 2020

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

