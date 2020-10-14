Fotos: Luciana Gimenez lança linha de lingerie e posa exibindo corpão

Depois de uma curtida no Instagram e algumas semanas de bate-papo em torno de negociação, Luciana Gimenez fechou parceria com uma marca de lingerie de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para lançar uma collab. A coleção, que será vendida nas lojas e pela internet, deve sair nesta sexta (16) com todas as peças feitas à mão e com bordados especiais em pedrarias.
Os itens, com os quais a mãe de Lucas Jagger já posou, vão abusar do brilho e da transparência. Algumas das peças chegam com opções de lingeries mais estruturadas e outras mais fluídas, em versões de croppeds, conjuntos e tops com tule e pedras prateadas.
Tudo começou quando Gimenez comentou um storie aleatório da marca no Instagram. A proprietária da maison aproveitou a oportunidade para trocar alguns directs com a apresentadora e, em pouco tempo, a parceria estava fechada. No réveillon e carnaval deste ano, a modelo já usou peças da fábrica mineira.
"Desde março estamos debruçadas sobre esse projeto, que agora em outubro se concretiza com o lançamento de peças exclusivas. Estou orgulhosa e muito ansiosa. É muito recompensador perceber o alcance e a visibilidade que a marca ganhou nesses quatro anos de existência com muito trabalho e muito empenho. E essa parceria, com uma das apresentadoras mais reconhecidas do País, é uma grande realização", comenta Uiara Freitas, proprietária da grife.