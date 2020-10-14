Fotos: Luciana Gimenez lança linha de lingerie e posa exibindo corpão

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Estão preparadas? Minha coleção de lingerie com a Uiara Intimates será lançada no dia 16/10 e está maravilhosa! Criamos peças incríveis, cheias de personalidade, brilho, rendas e autoestima! Espero que vocês amem e se imaginem usando cada uma! Em breve estará disponível nos canais de venda da @uiaraintimates para todas vocês!